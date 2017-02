Empleados, al metroTiempo de formación

La sede de Talleres y Cocheras del Metro de Granada se ha convertido en una gran escuela para acoger a los empleados gracias a los cuales el tranvía ligero se pondrá en marcha el próximo 31 de marzo. Esta primera remesa de nueve efectivos -a los que se sumarán en breve otros ocho- la compone personal experimentado procedente de otros sistemas similares como el de Sevilla, Málaga, Murcia, Zaragoza, Bilbao y Parla. El periodo de formación ha comenzado para todos ellos. Por un periodo de 60 horas deberán ponerse al día en todo lo relacionado a la explotación del Metro.

En sus caras se palpa la ilusión propia a la hora de afrontar un nuevo reto. La empresa no es baladí, el estreno del nuevo medio de transporte se espera desde hace una década en Granada y la hora de la verdad ya está cerca. Son conscientes de ese reto.

Los efectivos proceden de los tranvías de Sevilla, Málaga, Murcia, Zaragoza, Bilbao y Parla

El granadino Rubén Suárez llega desde el Metro de Málaga (donde entró seis meses antes de su inauguración en julio de 2014) para trabajar dentro de un proyecto que había seguido "desde el principio". Este experimentado conductor también ha desempeñado la labor de inspector y operario del centro de mando. El modelo del Metro de Granada (Urbos 3) lo domina por completo. "Esta máquina es de lo más moderno que tenemos en España ahora mismo, es de los trenes más confortables y tecnológicos", apunta.

Conocedor de los problemas de tráfico que padece la capital y el Área Metropolitana, Rubén cree que "a la ciudad le va a venir fantástico", al mismo tiempo que se centra en el trazado: "El recorrido está bien pensado al pasar por puntos clave de la ciudad como hospitales, facultades, recintos deportivos y el centro comercial Nevada". De este modo, considera que el recorrido "está hecho con muy buen criterio al servir a mucha población".

Desde la localidad madrileña de Parla aterriza en Granada Yolanda Suárez. No obstante, ella lleva desde 2015 viviendo en la capital granadina. Su motivación no era otra que lograr una plaza en la plantilla del Metro. Tras pasar el proceso de selección esa aspiración es ya una realidad. "Me la jugué, estuve echando currículos en otro sitios pero mi finalidad era intentar venir aquí". Las expectativas del proyecto, la solvencia del grupo Avanza y la ciudad han sido las principales motivaciones para dar ese paso.

De 2008 a 2015 desarrolló su carrera profesional en el tranvía de Parla como conductora. Para poder desempeñar tal responsabilidad recibió formación durante "tres o cuatro meses", proceso que también tendrán que afrontar los compañeros que ingresen en próximas semanas. Los primeros en hacerlo cuentan con la habilitación pertinente para ello. "Es una responsabilidad pero hay que recordar que no venimos de cero. Todos hemos estado en algún medio de este tipo. Estamos preparados, las cosas no varían mucho. Algún botón que cambie de localización pero es todo lo mismo. Confío en todos nosotros", indica Yolanda.

Estos dos operarios junto al resto de la plantilla que ya está en Granada, iniciaron ayer mismo el proceso de formación. El gerente del Metro, Alberto Sánchez, no perdió la oportunidad para tener con ellos una primera toma de contacto y advertirles de que el tranvía ligero "no viene a solucionar el problema de tráfico, pero sí ayudará -a aliviarlo-".

Las primeras sesiones se centrarán sobre todo en cuestiones teóricas y para comienzos de la próxima semana están previstas las primeras pruebas en línea. La llegada hasta Armilla será también inminente, incluso no se descarta que dentro de siete días aproximadamente el propio consejero de Fomento, Felipe López, forme parte de la expedición de ese viaje. La intensa labor de formación a los empleados permitirá asimismo que dentro de un mes las pruebas se asemejen a la realidad. Diez días después será 31 de marzo. Fecha en la que los pasajeros podrán por fin estrenar el Metro. Mientras tanto, toca formarse.