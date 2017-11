Empresarios, empleados y docentes se unen para destapar casos de corrupción

Apoyarán a los denunciantes para que "no estén solos" ante la maquinaria institucional

Una recogida de firmas para pedir responsabilidades

Además de exigir al gobierno municipal socialista que investigue posibles responsabilidades en los casos recientes que le van a costar mucho dinero al Ayuntamiento, Gracco tiene en marcha una campaña de recogida de firmas. Porque consideran que si el Consistorio ha sido condenado a pagar, ese dinero no debe salir del bolsillo de los ciudadanos, si no que se debe exigir que respondan quienes actuaron de forma negligente o incluso delictiva. En cuanto al último informe de TG7, en el que una letrada municipal despeja las posibles responsabilidades penales, Gracco considera que las conclusiones las debe obtener la Justicia y no una persona de la propia institución.