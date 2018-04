Los contratados de Emucesa eran la "correa de transmisión"

Nos encontramos en una cacería política. Es una venganza del gerente porque yo le rebajé el sueldo"Éramos compañeras de facultad, nos afiliamos al PP en el 98 y es de mi confianza" (sobre una de las asesoras)Contraté a estas personas por la confianza que me inspiraban y por su preparación para el trabajo"Todos los trabajos se me trasladaban por vía oral. No guardo documentación alguna de los mismos"