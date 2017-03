Encerrados, pero lo justo

Los encerrados en la Biblioteca de la Facultad de Ciencias de la Universidad de Granada, unos 70 estudiantes, prosiguen con su protesta. Pero lo justo. Ayer algunos de ellos reconocieron que asisten a clase, van a su trabajo e incluso se ausentan de su encierro para pasar por casa. Aseguraron que su protesta es un "encierro" y no una "okupación", aunque el goteo de gente que sale y entra por la puerta de emergencia de la Biblioteca es continuo. "No es una okupación porque no tenemos la intención de estar aquí indefinidamente". "¿Está Fernando?", pregunta la redactora. "Ha salido a unas prácticas. Tiene que ir para aprobar" la asignatura, justifica una compañera de encierro.

Ayer se vivió una nueva jornada de clausura forzada de la Biblioteca de la Facultad, un recinto que, a diario, emplean unos 2.250 usuarios. Fuera, la normalidad en los pasillos y aulas de la Facultad era total. Dentro, a las diez de la mañana, las luces de la Biblioteca permanecían apagadas. "He dormido apenas dos horas", se justificó uno de los encerrados. Lleva desde el jueves sin salir, relata, "menos una hora que pasé por casa".

Aseguran que mantienen un intenso ritmo de trabajo en comisiones para sustentar las peticiones que les han llevado a 'secuestrar' a 80.601 libros y a impedir el paso a la Biblioteca a todo aquel que no pertenezca a su grupo. La prensa tampoco puede entrar, aunque ellos acceden a salir para atender a los medios.

Uno de ellos asegura que sienten "impotencia" ante la imposibilidad de negociar sus propuestas con la Universidad de Granada. "No sabemos cómo hacerles entrar en el cauce para empezar por lo más básico", asegura uno de los estudiantes. Otra encerrada reconoce que "no queremos que se pongan baños multigénero en todas las facultades de un día para otro", pero sí que se instalen algunos de estos baños en los centros de la Universidad. "Tenemos que ver algo", clama otro de los encerrados.

El equipo de gobierno de la UGR se reunió durante el pasado fin de semana en dos ocasiones con los encerrados. Fueron siete horas en total de diálogo que no sirvió para allanar el camino a una solución que permita recuperar la Biblioteca para su uso académico. Desde la UGR se entiende que un encierro no es la vía para exigir propuestas y se mostró la preocupación por las "formas". Del otro lado, los estudiantes aseguran que "no nos han dado otra alternativa" y que "necesitamos que esto se escuche". Insisten en que su protesta "es la consecuencia" de una serie de intentos infructuosos de que "se nos escuche", y que cuidan la Biblioteca.

Fuera, mientras el debate se enreda entre el "ellos" y el "nosotros", entre si esto es una okupación o un encierro, entre si es posible negociar o sólo es un diálogo, las bibliotecarias recogen firmas de apoyo para que el servicio se reabra lo antes posible y la Biblioteca vuelva a la normalidad lo antes posible.