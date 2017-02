Enero castiga al mercado de trabajo y manda al paro a 1.753 granadinos más

El inicio del año siempre es duro para el empleo. La finalización de la campaña de Navidad -que se traduce en la extinción de miles de contratos- , así como de algunas campañas agrícolas suele marcar en negativo las cifras relacionadas con el mercado de trabajo. Enero, y no hay más que mirar las cifras históricas que ofrece tanto el Servicio Público de Empleo Estatal como la Seguridad Social, es sinónimo de más paro y menos puestos de trabajo. Y el de 2017, por muchas esperanzas que haya puestas en la recuperación económica, no ha sido una excepción. El primer mes del año se ha saldado con 1.753 desempleados más, que elevan la cifra total hasta los 89.407 y suponen un crecimiento del 2,2% respecto a diciembre, un mes mucho más optimista para el empleo. También se han destruido 1.409 puestos de trabajo, con lo que la afiliación a la Seguridad Social se ha reducido a 316.415 personas, un 0,44% menos que en el mes anterior.

No hay duda de que este descenso del empleo, que se ha reproducido en todo el territorio nacional aunque en menor escala, está íntimamente relacionado con la dependencia económica de los servicios. Los datos del SEPE son muy claros: las actividades relacionadas con este sector han mandado al paro a 1.834 granadinos, elevando la cifra total un 3,3%, hasta los 57.274 desempleados. No es el único sector en el que aumenta el paro, aunque sí el que ha inclinado la balanza. La agricultura, por ejemplo, ha sumado en el mes de enero 582 parados más, lo que porcentualmente supone un incremento del 9,4% (el total alcanza los 6.792). Y la industria tampoco se ha librado de los números rojos laborales, aunque en su caso son testimoniales: con 33 parados más, el desempleo se ha elevado un 0,6% y afecta ya a 5.309 trabajadores del sector.

Solo la construcción se ha librado de la destrucción de empleo. Según los datos del SEPE, el sector ha conseguido sacar del paro a 448 granadinos, lo que supone un descenso del 4% de los afectados, que se cifran ahora en 10.658 personas. También el colectivo sin empleo anterior ha conseguido reducir sus miembros en el último mes, pasando de 9.794 a 9374 miembros, 420 menos.

Los datos son claramente negativos, pero ponerlos en perspectiva con otros meses de enero revela que el comportamiento de este arranque de 2017 ha sido algo mejor de lo habitual. En el caso del paro, el aumento ha sido superior al que se registró en el año 2016 (cuando se envió al desempleo a 1.345 granadinos más), pero se trata de uno de los menores registrados durante los años de la crisis. De hecho, hay que remontarse a 2008 para encontrar un incremento del paro más bajo, ya que desde entonces la media de crecimiento del desempleo en enero ha rondado los dos millares de personas.

En el caso de la afiliación a la Seguridad Social, la destrucción de 1.409 puestos de trabajo registrada este pasado mes de enero también es la menor desde la que se contabilizó en el arranque de 2007.

Pero, con todos los matices necesarios, lo cierto es que enero no ha hecho más que confirmar la debilidad del mercado de trabajo granadino. Así al menos lo interpretan los sindicatos, que consideran que las malas noticias laborales son un ejemplo de que la recuperación económica y laboral "no es real". El secretario general de CCOO de Granada, Ricardo Flores, aseguró que la provincia lo que necesita es "creación de empleo que no esté sustentada en campañas estacionales". Lamentablemente, la contratación no parece seguir ese camino: el 96,3% de los contratos firmados en enero eran temporales, en su mayoría para cubrir "demandas propias de esta etapa de rebajas en los comercios".

Por su parte, el secretario general de UGT de Granada, Juan Francisco Martín, subrayó que el paro sigue siendo "demasiado elevado" y que la actual es "una salida en falso de la crisis", en la que se ha destruido empleo y se ha producido "un empeoramiento brutal de la calidad del existente, la desigualdad y la pobreza". De hecho, Martín recordó que las mejoras puntuales del desempleo que se han producido en algunos meses son de "carácter estacional", dependiendo sobre todo de la evolución del sector servicios y de la elevada temporalidad.

El presidente de CSIF, Germán Girela, exigió la apuesta por nuevos sectores que modifiquen el tejido productivo andaluz y creen puestos de trabajo "duraderos y con buenas condiciones", lamentando la "preocupante temporalidad del empleo, sobre todo en el sector servicios".

Desde la perspectiva de los empresarios, los datos del paro se consideran "un revés", pero admiten que no son una sorpresa. "Históricamente el mes de enero ha sido negativo para el mercado laboral", indicó el presidente de la Confederación Granadina de Empresarios (CGE), Gerardo Cuerva, que apuntó además que se trata de una "subida generalizada". Con todo, lamentó que la subida del paro en Granada superar de nuevo la media andaluza (1,07%) y la nacional (1,55%).