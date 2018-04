Entrena pide "granadinismo"a los diputados para plantear enmiendas a los Presupuestos

El proyecto de Presupuestos Generales del Estado para Granada "no soluciona los grandes déficits de una provincia que vuelve a quedarse sin tren, sin agua y sin luz". Es el diagnóstico del secretario general del PSOE, José Entrena, sobre las inversiones del Gobierno para 2018 que contemplan cerca de 50 millones para la llegada de la alta velocidad cuando se cumplen tres años del aislamiento ferroviario de Granada y Renfe ya ha prorrogado hasta octubre el servicio de autobuses a la estación de Sana Ana en Antequera, lo que implica que el plazo para la inauguración de la alta velocidad se puede retrasar hasta la vuelta del verano.

En la enumeración de proyectos ineludibles que han quedado fuera de los presupuestos del Gobierno de Mariano Rajoy, Entrena expuso la necesidad de contar con financiación para la construcción de la línea eléctrica Caparacena-Baza-La Ribina, un plan de actuación para las playas de la Costa, mejoras en la cuenca del río Genil y dotación suficiente para la finalización del Museo Arqueológico. "Esta provincia merece un acuerdo de mínimos de todos los partidos con representación en las Cortes", subrayó el secretario general del PSOE, que propuso que "se haga granadinismo ante esta situación a través de las enmiendas a estas cuentas, un AVE de verdad, la conexión con el Corredor Mediterráneo, entre otras cuestiones ferroviarias, así como el incremento de las partidas para la Presa de Rules y la mejora de los regadíos". En su intervención, junto a los diputados en el Congreso, Elvira Ramón y Gregorio Cámara, Entrena lamentó que los Presupuestos "no recojan dinero para estimular la economía provincial ni para generar empleo digno". "No hay ninguna planificación a futuro ni ningún proyecto nuevo", aseguró para criticar a continuación que el proyecto "no mejoran la financiación del sistema educativo, sanitario y de vivienda y siguen incumpliendo la Ley de Dependencia."

Además, se refirió a los 110.000 pensionistas de Granada que quedan "excluidos" de las mejoras "transitorias y escasas" de las prestaciones. "Es una clara demostración de que el Gobierno de Rajoy va a rastras de las demandas y movilizaciones sociales", matizó. Por último, Entrena reiteró la voluntad del PSOE de Granada "de seguir trabajando por lo que es nuestro y nos corresponde y defender el interés general de la ciudadanía ante el Gobierno de España".