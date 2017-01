"En España nos envidian por lo que está pasando en Granada"

Es de los que no se callan ni debajo de agua. Agitador de la calle. Un grano en el culo de la Consejería de Salud. Médico urgente. Él manda en la calle, que es la soberana. El superhéroe para muchos, en su casa reparte cariño a sus cuatro hijos. Tierno de puertas para adentro pero implacable en el rellano. Es blanco y vivo, azote del conformismo y de viceconsejeros. El médico que saca los colores. Calmado es una seda pero indignado su verbo es de lija. Tiene mucho de niño rebelde que no acepta las reglas impuestas. Pone siempre a Dios por testigo, como Scarlett O'Hara. Con ustedes, señores y señoras, Jesús Candel, Spiriman… ¡Oh! Yeaaahhh!

-¿Cómo estás, Jesús?

-Bien. Hasta arriba, pero bien.

-¿Harto de la situación?

-Harto de sinvergüenzas.

-¿Cómo te ha sentado la querella que te han puesto?

-Me la esperaba, pero antes. Han sido lentos. Pero es que tienen los tiempos cambiados.

-¿Sabes?... Tienes acojonada a la Junta de Andalucía.

-(Dos emoticonos con amplia sonrisa). Es bueno saberlo.

-Una lucha dura, ¿no?

-Luchar contra la manipulación y la mentira de una Administración podrida por la corrupción es más duro que inflarse a puñetazos en un cuadrilátero.

-¿Hasta cuándo durará?

-Hasta que consigamos lo que han robado a Granada.

-¿Y si te cansas antes?

-No creo. Dios me dará siempre fuerzas.

-¿Te sientes abrumado por la popularidad?

-No. Me siento abrumado por el tremendo cariño que me tiene tantísima gente.

-El personal te sigue. Te has convertido en un líder.

-Bueno. Más que un líder me considero un granaíno corriente en una lucha épica de todo un pueblo unido, como nunca se ha visto en una ciudad, por una causa justa.

-Granada es una caja de sorpresas.

-Este es el despertar de miles de personas hartas de políticos sin coraje que permiten que nos roben ya hasta la dignidad.

-¿Cómo te sientes cuando miras para atrás y ves a miles de personas detrás de ti?

-Pues que hay que seguir avanzando todos juntos hacia delante para que la verdad y lo justo se consiga.

-¿Y cuando compruebas que uno de tus vídeos tiene más de un cuarto de millón de reproducciones?

-Pues que hay más gente honesta y honrada que sinvergüenzas en este mundo y que la gente necesita que las cosas cambien de una puñetera vez en una sociedad adormecida por el estado de bienestar.

-Hay quien te tacha de antihéroe.

-Es que solo soy un héroe para mis hijos. Que me tachen de lo que quieran. Pero que me lo digan a la cara si tienen huevos y que podamos debatirlo.

-Y quien te tacha de narcisista y egocéntrico.

-Sí. Es normal. Yo los trato a esos de gilipollas e ineptos. Son siempre los mismos. Los estómagos agradecidos, como los llaman muchos. Gente poco valiente y muy amargada interiormente.

-Y hasta hay gente que piensa que eres un payaso.

-Lo soy, cuanto se refiere a hacer reír a los demás. Si es en otro tono, es un pobre gilipollas el que lo dice.

-Este cuento tendrá un final feliz cuando...

-Cuando perdamos el miedo a luchar por lo justo. En Granada ya ha comenzado el cuento. Tendrá un final feliz seguro. En el resto de España nos envidian por eso.

-Me imagino que estás seguro de que lo que pides es lo justo.

-Estoy seguro porque cuando se lucha por el interés común, eso siempre es lo justo.

-El otro día fue una mujer embarazada al nuevo hospital del PTS con una rotura de cadera y no la pudieron atender. Eso antes no pasaba.

-No. Desgraciadamente eso no pasaba. Y cosas peores están pasando.

-¿Qué hay detrás de la fusión?

-Ansias de poder, recortes y sobre todo corrupción

-¿Ya no confías en los sindicatos?

-Claro que confío, pero no confío en las personas que hoy día representan a algunos sindicatos. Por eso cuando actúan en contra de lo que representan, me parece un acto de cobardía y traición impresionante, por el que deberían dejar su liberación. Hay mucho vendido en las instituciones públicas.

-Pero la Administración parece que quiere negociar.

-No quiere negociar. Quiere hacer ver que negocian para seguir con los recortes, algunos para adquirir más poder y otros para seguir robándonos. Como te decía antes, no hay nada más duro que luchar contra la manipulación de la verdad

-Me imagino que sabes que hasta te han sacado poemas como al Mío Cid.

-Sí, me han pasado alguno. Si quieres te recito yo otro.

-Venga.

-Para cagar a gusto/Martín White caga en alto/porque se columpia la mierda/y no huele tanto.

-A ver si te vas a ganar otra querella.

-No creo.

-¿Te gustó que estuviera Errejón en la manifestación del otro día?

-Pues ni me gustó ni me dejó de gustar. Lo que me hubiera gustado es que estuviera mi alcalde. Esa ausencia es más relevante que la asistencia de cualquier otro líder político que, como ciudadano libre, puede asistir a donde le salga de las narices.

-¿Intentó Errejón hacerse una foto contigo?

-No. Ni lo ha hecho ni lo hará ninguno. No creo por ahora a los políticos.

-¿Piensas que esta lucha se está politizando? El PP también se agarra a las pancartas.

-No lo creo. Lo intentan los medios y los políticos, pero no lo consiguen. El día a día que vivimos es política. Los políticos son también ciudadanos y el que luche por ideales políticos y no por intereses comunes, para mí no tiene dignidad ni como político ni como persona. Esta lucha es de toda Granada es apartidista y su color es el blanco, como dice mi amigo Fidel.

-Hay quien afirma que a veces pierdes los papeles.

-Sí. Y hay quien dice que le encanta que los pierda.

-¿Sabes lo que pienso? Que hablas más con el corazón que con la cabeza.

-Sí. Siempre he sido así. Por eso conquisté a mi mujer, por eso tengo cuatro hijos y por eso me quieren mis padres y mis amigos con locura. ¿Y sabes qué? Por eso tantas miles de personas de todas las edades, colores e ideales, salieron tres veces conmigo y muchos compañeros a manifestarnos de forma masiva a las calles.

-¿Y si algún día te ponen una calle en Granada?

-Pues que se llame la calle de los 2 hospitales completos (emoticono del guiño del ojo).

-¿Sabes?... Cuando hablo de la pérdida de poder de la prensa tradicional a favor de las redes, siempre pongo tu ejemplo.

-No es así del todo. Es la pérdida del poder de la prensa por la libertad de expresión de cualquier persona, sea o no periodista, que no necesita de ningún medio manipulado o no para comunicarse o expresarse. Ahora es la gente la que libremente escribe lo que vive y siente tal y como es. Esto puede cambiar mucho muchas cosas.

-¿Cómo nació Spiriman?

-Ayudando a niños de acogida del colegio El Pilar de Granada mediante un deporte que inventó mi abuelo llamado Spiribol. Los niños me llamaban cariñosamente el hombre Spiri.

-¿Te gusta que te llamen así?

-Me encanta. Me recuerda siempre lo que más vale la pena en la vida y que nunca tenemos que perder El Niño que llevamos dentro

-¿Cuándo inventó tu abuelo el Spiribol?

-Hace ya muchísimo tiempo. Fue un tío mío, Javier Fábregas, el que lo patentó y luego yo el que lo utilizo como herramienta para ayudar a niños con dificultades sociales.

-¿Cómo se juega?

-Quedamos en nuestra nave un día y te lo enseño. ¡¡¡Vas a alucinar!!!

-Última pregunta. ¿Has tenido 'ofertas' de la Junta para que dejes de dar por saco?

-Sí. Martín Blanco le ha pedido a Susana Díaz que me dé un puesto en la Consejería de Medio Ambiente para evitar que los gases tóxicos y contaminantes de la mierda que va a salir se propaguen por el resto de Andalucía.

-No, si verás tú...