España en marcha

Lo que ayer podía parecer imposible, hoy, día uno después de la moción de censura, se pone en marcha. El Partido Popular ha martirizado al pueblo español a golpe de ajustes y recortes urdidos cada viernes en el Consejo de Ministros durante más de un lustro. Popularmente se les apodó como "viernes negros", la ironía como antídoto para sobrellevar el coste que suponía para tanta gente aquellas medidas que semana tras semana iban dejando a más personas. Recuerdo perfectamente el pavor que generaba la llegada del viernes y el cercenamiento de un derecho que creíamos asegurado. Hoy con alegría vemos más cerca la posibilidad de un horizonte mejor.

Las elecciones de 2015 y 2016 supusieron un gran paso, la gente entró en las instituciones, y el Partido Popular dejó de tener mayoría absoluta en el Parlamento. Se acababa el rodillo. Desde entonces, han sido muchas las iniciativas aprobadas para mejorar la vida del pueblo a pesar de la oposición conservadora, sin embargo, desde el ejecutivo, el PP, secuestrando al parlamento, nunca las pusieron en marcha.

Gürtel, Púnica, Lezo… La corrupción en el Partido Popular tiene tantos nombres como letras el abecedario. Sin duda, el gobierno de M.Rajoy tiene página propia en la historia de España. Pero una triste página. Han trabajado duramente para dejar una España más desigual, más precaria, con menos derechos y libertades, miles de personas sumidas en la pobreza, jóvenes en el exilio económico, dependientes que mueren esperando una ayuda… Una mayoría de nuestros compatriotas se han quedado atrás mientras el Partido Popular se ha beneficiado y enriquecido con el dinero de todos.

Cuando la chispa prende, ya no se puede parar. El 15 de mayo de 2011 salimos a la calle reclamando unas instituciones al servicio de la gente. Hoy ese anhelo está aún más cerca. M. Rajoy no se ha ido, ¡le hemos echado! Era una necesidad, por higiene democrática, su salida es la garantía de una España mejor. Esta es una victoria popular, no le ha echado ningún partido político, le ha echado la gente.

Ahora se abre un horizonte de esperanza. Se abre la posibilidad de construir una España más justa, plurinacional, con derechos y garantías, feminista, con políticas sociales que reequilibren las disparidades existentes, devolviendo la dignidad a las instituciones agraviadas por la indecencia de quienes las usaron para fines personales. El reto es mayúsculo. Necesitamos un gobierno fuerte y estable que devuelva las certezas y la confianza perdidas.

Sabemos que no será fácil, que no faltarán los enemigos que agiten banderas de odio y hostilidad, con la rabia de quien se sabe perdido. Sin embargo, la sonrisa, la esperanza y la voluntad de este pueblo, siempre pudo al miedo. Hoy hemos vuelto a hacer historia, haciendo de este país una tierra más decente, más valiente y con futuro. Un futuro con todas y para todas.