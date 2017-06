"Esperamos que el Supremo ponga las cosas en su sitio"

La Junta lo fía todo al Tribunal Supremo. El consejero de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio, José Fiscal, aseguró ayer en el pleno del Parlamento andaluz que esta administración tiene previsto volver a recurrir la última sentencia del TSJA que obliga a pagar más de 165 millones de euros al promotor del centro comercial Nevada.

El asunto de la tramitación judicial de la indemnización del Nevada llegó ayer al plenario andaluz de la mano de la parlamentaria del PP granadino Ana Vanessa García, que formuló una pregunta oral. El encargado de responder fue el responsable de la Consejería que tramitó la impugnación del Nevada desde el punto de vista de la legalidad urbanística, si bien la cuestión planteada por el PP estuvo referida en su mayor parte a la actuación de la Junta en el ámbito judicial.

El consejero afirmó que "la Junta ha actuado siempre en defensa de la legalidad" y agregó que lo ha hecho "avalada por informes técnicos y jurídicos" de los servicios especializados de la institución. Esta respuesta tiene relación con la petición de responsabilidades políticas realizada por el PP, quien pone el foco especialmente en la actual secretaria general del PSOE granadino y diputada Teresa Jiménez, que en el tiempo en que la Junta inició este desgraciado pleito, en 2006, era delegada del Gobierno andaluz en la provincia.

El consejero aportó ayer una serie de datos sobre las debilidades que a priori han apreciado en las sentencias condenatorias y que podrían ser la base para el próximo recurso ante el Supremo, aunque matizó que será el gabinete jurídico el que "elabore la documentación" de acuerdo a sus criterios.

Fiscal recordó que por ahora no se ha tenido en cuenta el procedimiento penal seguido en paralelo y en el que también se ordenó la paralización de las obras, aunque la petición de la medida cautelar a instancias de la Junta fue anterior. "Se ha debido valorar también el efecto de este proceso", explicó el consejero, dado que el contencioso que inició la Junta estaba condicionado por la investigación penal.

A juicio del Gobierno andaluz, en la última sentencia del TSJA "falta la acreditación del lucro cesante", hay "deficiencias de procedimiento" y "falta de motivación". Todo ello, según avanzó Fiscal, son argumentos que "darán cuerpo al recurso" ante el Tribunal Supremo.

En el debate más político, el representante del Gobierno andaluz, reprochó al Partido Popular que solo respete las resoluciones judiciales que le vienen bien, a diferencia de la Junta, que lo hace "cuando le gustan y cuando no". Lo que no hizo Fiscal fue entrar a fondo en la cuestión que le planteaba la parlamentaria del PP, sobre por qué se produjo la "concatenación de errores" por parte de la Junta en el procedimiento judicial, que han dado lugar a la sentencia que obliga a la Junta a pagar 166 millones de euros (como repitió ayer la parlamentaria del PP) o 165, como le recordaba el consejero, para no sumar más penalidad. La resolución judicial determina que son 165,6 millones, así que ni para uno ni para otro.