Esperanza Aguirre sale en defensa del día de la Toma: "Con el Islam no tendríamos libertad"

Las redes sociales se convirtieron ayer en el espacio para debatir sobre la idoneidad o no de celebrar la Toma de Granada. Cientos de personas utilizaron Twitter bajo la etiqueta #tomadegranada para defender o criticar la polémica conmemoración que cada año devuelve a Granada por unos instantes a un tiempo pasado donde la confrontación entre la extrema derecha y la izquierda es protagonista.

"Hoy hace 525 años de la toma de Granada por los Reyes Católicos. Es un día gloria para las españolas. Con el Islam no tendríamos libertad", dijo la portavoz del grupo municipal popular en Madrid, Esperanza Aguirre lo que provocó un aluvión de retweets así como de críticas en especial de colectivos islámicos que se mostraron especialmente ofendidos por su comentario.

Durante gran parte del día, la Toma fue trending topic nacional pero también fue muy comentada en otras redes sociales como Facebook. No es la primera vez que la polémica conmemoración da la vuelta a España. Cada año, decenas de personas muestran su rechazo o apoyo a unos actos que contaron en 2013 con el respaldo del escritor Arturo Pérez Reverte. "Mecachis. Acabo de enterarme de que a la Junta de Andalucía no le gusta celebrar la Toma de Granada", comenzó el autor de El maestro de esgrima. "Debería echarle huevos la Junta y prohibir las procesiones de Semana Santa. Esas provocaciones anuales contra el Islam", continuó para hablar después del "cuento chino de Al-Andalus culta y tolerante. "¿Sabe quiénes eran los almorávides?¿Y los almohades?", dijo el escritor en un conjunto de tweets que aun hoy son compartidos por decenas de personas partidarios de la festividad. Un hecho que, en definitiva, prueba que Granada ha cambiado de año pero no de polémica.