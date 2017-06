"Espero que el Metro funcione cuanto antes pero dependerá del criterio técnico"

La fecha para la puesta en marcha del Metro de Granada sigue siendo una incógnita. Hoy se cumple una semana desde que la Junta anunciase el nuevo horizonte, fijado para el mes de julio, pero sin que haya un día concreto para que el metropolitano inicie su explotación comercial.

Tal y como indicó ayer el consejero de Fomento y Vivienda, Felipe López, "la puesta en marcha tiene que ver con que consigamos la calidad del servicio, que espero que sea cuanto antes, pero dependerá del criterio de los técnicos".

Así, Felipe López explicó que no iba a dar una fecha concreta porque "ya me he equivocado dos veces y no me quiero equivocar una tercera", si bien, el consejero indicó que a mediados de este mes "habrá pasando trenes por cada una de las intersecciones cada ocho minutos", como si estuviese en funcionamiento.

De este modo se irá adaptando a la ciudadanía a este nuevo medio de transporte, a cuyas vías "al llevar terminadas cuatro o cinco años en algunos puntos, algunos ciudadanos les han ido dando otro uso".

López acusó a una "falta de previsión de la Consejería" este nuevo retraso, ya que "se pensó que con la puesta en marcha progresiva -empezar con dos trenes de 9:00 a 14:00 horas e ir aumentando de forma gradual- se podría llegar a un avance de adaptación hasta implantarlo de forma completa en julio".

En cambio, las pruebas han demostrado que "lo que hay que hacer es pasar con muchos trenes por todos los cruces durante mucho tiempo", motivo por el que el consejero explicó que la decisión final ha sido "la puesta en marcha de manera completa".