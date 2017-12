Estudiantes de siete dobles grados 'convivirán' con dos calendarios

Alumnos de siete dobles titulaciones que se imparten en la Universidad de Granada (UGR) tendrán el reto de 'convivir' con los dos modelos de calendario académico aprobados por los centros universitarios para este año. El Rectorado dio la opción a las facultades y escuelas de elegir entre dos modelos de calendario, conocidos como de cuatrimestres cerrados -con la convocatoria extraordinaria a continuación de cada uno de los cuatrimestres, en febrero y julio- y abiertos, que traslada los exámenes de septiembre a julio. Tras un largo proceso de debate, unas facultades optaron por un modelo y otras por el otro. En medio quedaron los alumnos de siete dobles titulaciones, con una parte de las asignaturas que se rigen por un modelo y otra parte que sigue el otro sistema. El problema fue puesto sobre la mesa por la rectora, Pilar Aranda, en la última sesión de claustro ordinario, donde anunció que hará un "seguimiento" para la "mejora" de la puesta en marcha del nuevo calendario.

Mientras se realiza ese seguimiento, las facultades implicadas en dobles titulaciones con dos calendarios ya se han puesto manos a la obra para solventar el problema. El decano de la Facultad de Derecho, Miguel Olmedo, señala que en el caso del doble grado de Ciencias Políticas (abierto) y Derecho (cerrado) ha habido un acuerdo entre los dos centros para evitar que el solapamiento de exámenes de un lado con sesiones lectivas del otro afecte al alumnado, unos 400 estudiantes en total, aunque en el último curso no se da la duplicidad de calendarios, indica el decano.

Los decanos de los centros han acordado no solapar clases y exámenes

"Nos hemos sentado a cerrar un acuerdo", indicó Olmedo. Éste consiste en que los días, "cuatro o cinco", en los que se solapa el periodo de exámenes de un centro con las clases del otro no se realice evaluación continua en el segundo, lo que implica no avanzar en la materia o no pasar lista de los asistentes. "Sospechábamos que podía pasar algo así" cuando desde la Universidad se dio la opción de elegir, indica Olmedo, que señala que en su caso no ha habido mayor problema gracias a la labor del Decanato de Ciencias Políticas y Sociología y del Defensor Universitario. De cara al futuro, el decano de Derecho manifiesta que "si funciona" este curso, mantendrán en los próximos años el modelo que han consensuado ambos centros. De todos modos, al ser una "experiencia piloto", la intención es "sondear" a los alumnos para afinar los posibles desajustes.

El doble grado de Ciencias Políticas y Derecho no es el único en esta situación. También tendrán que hacer equilibrios los matriculados en los nuevos dobles títulos de Edificación y Administración y Dirección de Empresas; Ingeniería Civil y Administración y Dirección de Empresas; e Informática y Administración y Dirección de Empresas.

Enrique Quero, decano de Traducción e Interpretación (que eligió el modelo de calendario cerrado), también señala que este curso no se prevé que haya problemas pese a que los matriculados en los dobles títulos de Inglés, Francés o Alemán y Turismo también tienen dos calendarios de exámenes. Con el otro centro, en este caso Empresariales (con calendario abierto), se ha acordado que no haya solapamiento entre clases y exámenes. En este caso, al ser nuevos dobles títulos, sólo afecta a 30 matriculados en el primer curso.