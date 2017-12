Excelentes desde Cuba hasta China

Mikael Rodríguez Chala ha vivido en los últimos tres años entre Zúrich, Hamburgo, Valencia y ahora investiga en la universidad británica de Durham. El bosón de Higgs es, en parte, responsable de este intenso periplo internacional y de que Rodríguez sea una más que prometedora figura de la Física Teórica. Se licenció en la Universidad de Granada. Aquí realizó su tesis doctoral. Ayer, en el acto de entrega de los Premios Extraordinarios de Doctorado 2013/2014, Rodríguez Chala, uno de los premiados, reconoció que la "brecha" entre la licenciatura y los estudios de doctorado es "brutal". Admitió que, después de cinco años en la carrera, y con buenas notas, enfrentarse a los primeros papers fue descorazonador. "No sabía ni de qué se estaba hablando" y por no entender, no entendía ni los chistes. Rodríguez Chala fue capaz de superar esa brecha y con holgura. Su tesis, y el reconocimiento recibido ayer, son testigos. La primera cuenta con casi 60 citas, "lo que significa que es muy conocido". Centró su trabajo doctoral en el bosón de Higgs, partícula que se descubrió el mismo año que comenzó su tesis, 2012. "Lo que intenté entender es si está hecho de otros elementos más pequeños o no", resume Rodríguez sobre su trabajo, que estuvo dirigido por Paco del Águila y José Santiago. Su tarea fue proponer experimentos para dar con la respuesta, que todavía no es concluyente. Existe, de hecho, un listado de partículas susceptibles de formar parte del bosón. Rodríguez Chala ha descubierto una de esas candidatas, otro hecho relevante dentro de su carrera investigadora, en la que suma dos estancias en uno de los centros de investigación más importantes del mundo, la Organización Europea para la Investigación Nuclear, más conocida por sus siglas en francés, CERN. Su intención es seguir "en esta línea", "entender de qué estamos hechos". Más allá, y en un tono más personal, Rodríguez Chala, que está en el Reino Unido con una prestigiosa beca Newton Fellowship, reconoce que "lo que quiero es volver aquí".

El científico tuvo la oportunidad de expresar este deseo ante la rectora de la Universidad de Granada, Pilar Aranda, y el resto de doctores reconocidos en el acto de ayer, que se celebra por segundo año consecutivo y que supone un reconocimiento social a la labor de excelencia de estos jóvenes. Algunos acudieron con sus familias, otros estuvieron representados por sus directores de tesis. Están repartidos en Finlandia, Holanda, Reino Unido, Cuba o Chile, como María del Carmen Argudo Fernández, que realizó su tesis en el Instituto de Astrofísica de Andalucía (IAA). Su trabajo se centró en las propiedades de las galaxias -como el color o la forma- y en los efectos del entorno en esas propiedades. Su labor en el terreno de la astrofísica llevó a esta joven investigadora primero a China, donde realizó una estancia postdoctoral, y ahora a Chile, país puntero en la investigación de los misterios del cielo. Para ella, como para buena parte de los premiados ayer, el reconocimiento de la UGR por la calidad de su tesis doctoral, fue una "sorpresa". El acto, celebrado en el rebautizado Espacio V Centenario, fue presidido por la rectora junto con la directora general de Universidades de la Consejería de Economía y Conocimiento de la Junta de Andalucía, Dolores Ferre; la vicerrectora de Docencia, María López-Jurado; y la directora de la Escuela Internacional de Posgrado, Teresa Bajo.

Alberto Megías, otro de los galardonados y que ahora está en la Universidad de Málaga con un contrato Juan de la Cierva, trabaja dentro del grupo de investigación de la Dirección General de Tráfico. Su trabajo en el área de la Psicología puede ser clave a la hora de prevenir accidentes de tráfico y de, evidentemente, salvar vidas. Su tesis abordó las conductas de riesgo al volante y cómo controlar esas emociones que influyen en la conducción.

En su intervención, el director de la Escuela de Posgrado de Ciencias, Tecnologías e Ingenierías, Antonio García Casco, reconoció las dificultades que deben sortear los jóvenes investigadores y expresó su deseo de que "ojalá pudiera la Universidad ofreceros un espacio", en referencia al camino que algunos de ellos han tenido que emprender para continuar con su trabajo ante la falta de perspectivas en la ciencia española.