Experiencias únicas que tal vez no se repitan

Las vacaciones no solo son para descansar, también sirven para vivir auténticas aventuras y descubrir parajes increíbles. En estos días tienes tiempo para hacer cosas que en otras épocas del año no puedes, tienes que buscar y escoger experiencias que te marquen. De esas que no se olvidan fácilmente, y que luego recomiendes encarecidamente a tu familia y amigos. Situaciones y lugares que quizá solo experimentes una vez en la vida.

Esas experiencias harán que vivas auténticas aventuras, que aprendas y que vuelvas a casa lleno de energía y mires al futuro de otra manera. Si eres una persona abierta a la que no le da miedo casi nada te proponemos una experiencia que, tal vez, no vuelvas a vivir pero que será inolvidable.

Descubre Machu Picchu

Si no te da miedo unas cuantas horas de avión, es hora de volar hacia Perú. Adentrarse en este país de América del Sur, es disfrutar de la diversidad de su cultura, de su gastronomía, andar por parajes de indescriptible belleza y descubrir maravillas arquitectónicas en plena naturaleza. Una de estas maravillas, no puede ser otra, que el Machu Picchu.

Machu Picchu es una antiguo poblado que se encuentra en la lista de las 7 nuevas maravillas del mundo moderno, y ha sido declarada Patrimonio de la humanidad. Es uno de los destinos más visitados por los turistas que viajan a Perú. Hasta Machu Picchu se puede llegar en tren desde Cuzco, la ciudad más cercana, o si lo prefieres empieza tu aventura haciendo el recorrido con Inca Jungle.

Diferentes recorridos de aventura en los que, además de poder ver con tus propios ojos las maravillas naturales de la zona, podrás practicar diferentes deportes hasta llegar a Machu Picchu. Senderismo, rafting, tirolina, tour cultural y disfrutar de unas aguas termales. De todo para que tu aventura sea completa. No debes tener miedo de hacerlo. Tendrás guías que te irán explicando lo que hay que saber. Además irás en grupo para que la aventura sea mucho más divertida. Conocer gente y un sitio espectacular merece la pena. Tu decides cuantos días de recorrido quieres hacer, hay diferentes tours que te permitirán disfrutar de este maravilloso enclave. Si tienes la oportunidad no puedes dejar de visitar este lugar y de hacer un recorrido único que te llevará por senderos increíbles, probando la gastronomía típica del lugar y disfrutando de los paisajes más espectaculares que te puedas imaginar. Es de lo que sólo puedes disfrutar una vez en la vida. Conoce Perú y descubre los secretos de uno de sus lugares más visitados.

No dejes para mañana lo que puedas hacer hoy

Seguro que has escuchado muchas veces este lema, y es cierto. Hay cosas que vamos dejando por cansancio, dejadez o por falta de tiempo. ¿No te pasa eso con el inglés? ¿Cuántas veces has pensado “este año lo aprendo seguro” y luego no lo has hecho?

En vacaciones no tienes ninguna excusa para no ponerte a aprender este idioma. No solo por gusto, sino porque tiene muchas ventajas. Por ejemplo, puede ayudarte en tu trabajo, tanto a mejorar como a encontrar. Te puede abrir muchas puertas. Te ayudará cuando viajes porque es el idioma más conocido fuera de nuestras fronteras. Y podrás entender mejor las series y películas en su versión original que, aunque el doblaje está muy bien, pero se pierden cosas por el camino.

Aprender puede ser algo divertido. En trucos Londres te enseñarán las claves para que sigas adelante en tu aprendizaje del idioma. Una buena manera es visitando una ciudad de habla inglesa como Londres. Conoce las atracciones de esta bonita ciudad y pon en práctica lo que estás aprendiendo.