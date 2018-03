Facua critica la falta de diálogo en los cambios del mapa de autobusesCs reclama que se refuerce la limpieza "por igual" en todos los barrios

Facua ha lamentado "la falta de diálogo e información" por parte del Ayuntamiento de Granada en relación a los cambios presentados para el nuevo mapa de autobuses urbanos y ha advertido de que esta forma de proceder ya "se produjo con la implantación de la Línea de Alta Capacidad (LAC)" que "tan malos resultados ha tenido". La asociación de consumidores critica que los responsables municipales "ni siquiera hayan tenido la deferencia de informar a los miembros no permanentes del Observatorio de la Movilidad" de estos cambios y echa en falta "información detallada" del nuevo sistema.

Pese a ello, Facua considera que es positiva tanto la conservación de las líneas SN y la desaparición de la LAC como tal, "cuya utilidad y sostenibilidad económica había caído en picado en los últimos meses". No obstante, desde la asociación muestran sus dudas respecto al planteamiento de las líneas de zona Norte, por entender que "además de no ofrecer una cobertura completa, también presenta carencias al no poder al acceder al PTS sin transbordos".

La concejal del grupo municipal de Ciudadanos en el Ayuntamiento de Granada, María del Mar Sánchez, reivindicó ayer un refuerzo del servicio de limpieza en todos los distritos de Granada por igual, "sin un trato preferencial de unos por encima de otros dependiendo del partido que esté al frente del Equipo de Gobierno".

Así lo puso de manifiesto la edil, quien avanzó que, a petición de su grupo, las juntas municipales de distrito contarán a partir de este mes con representantes de Inagra que podrán tener así tener un contacto directo con las necesidades y demandas de los vecinos en materia de limpieza. "Creemos que se trata de una medida muy significativa en pro de la participación de los vecinos y la transparencia porque van a poder hacer sus sugerencias".