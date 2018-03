Fallece un niño de cuatro años por una meningitis fulminante

Ayer se conocía la triste noticia de la muerta de un niño de 4 años en el Hospital Materno Infantil de Granada por una meningitis neumocócica fulminante. En este caso no ha sido necesario activar ningún tipo de actuación preventiva dado que no es contagiosa, según han informado fuentes de la Delegación de Salud de la Junta. El niño, vecino de Víznar, fue ingresado el pasado miércoles y murió el jueves, indican las fuentes.

Según las declaraciones de la jefa de Salud Pública de Granada, Isabel Marín, a Onda Cero Granada, el menor falleció por una meningitis causada por neumococo. A diferencia de las meningitis causadas por el meningococo, no es necesaria ninguna intervención profiláctica preventiva, o sea, desinfección, ya que "la posibilidad de contagio a conviventes y compañeros del centro educativo son nulos". Así, indicaba que tampoco es necesario tratar con antibiótico ni a los familiares ni en el centro escolar.

Precisamente en esa dirección, Marín, quiso trasmitir un mensaje de calma a los padres de los compañeros del fallecido y allegados. Ya que dijo, "se trata de un caso aislado", no de una acumulación de los mismos.

El último caso de muerte en un menor causado por meningitis sucedió hace un poco más de un año, en febrero de 2017, cuando una niña de 2 años que permanecía ingresada en el Hospital Materno Infantil falleció a causa de meningitis, en este caso sí contagiosa. Desde su evacuación al centro hospitalario se puso en marcha el protocolo de aplicación de quimiprofilaxis a su entorno familiar y a sus compañeros, ya que estaba escolarizada en una guardería. Así, Salud activó el protocolo de prevención de meningitis para evitar un posible contagio.

En el caso de la meningitis bacteriana, meningococo, el 18% de los casos de la enfermedad se presenta en adolescentes y adultos jóvenes y no sólo eso sino que 1 de cada 4 adolescentes de 19 años de edad son portadores de la bacteria del meningococo. Por esta razón, los adolescentes son el principal grupo a vacunar, como estrategia preventiva para evitar la enfermedad.

A este respecto, el Comité Asesor de Vacunas de la Asociación Española de Pediatría (AEP) recomienda la inmunización contra la meningitis B en su calendario, que no es el mismo que el del sistema público. Los pediatras llevan varios años aconsejando -con informes técnicos que lo avalan- la incorporación de la vacuna contra la meningitis B al calendario vacunal del sistema sanitario público. En la actualidad, está incluida la inmunización contra le meningitis C, pero ésta no protege frente a la B. Los especialistas siempre recuerdan que aunque es una infección poco frecuente, es grave; y si tiene una mala evolución, puede causar la muerte o dejar secuelas importantes.