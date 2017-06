Ferrovial reclama ahora 2,5 millones por el sobrecoste del Centro Lorca

El acuerdo para la llegada del legado de Lorca sigue sin cerrarse mientras el Consorcio tiene el horizonte de otra losa de 6,1 millones de euros. Las instituciones que conforman el Consorcio del centro de la Romanilla trabajan a contrarreloj para cerrar un acuerdo con la Fundación del poeta para frenar la reclamación de cerca de 3,6 millones de euros que estudia presentar Noruega, que equipó el centro cultural y sufragó el primer tramo de exposiciones en un acuerdo que implicaba que el legado tenía que estar depositado en Granada. A esto se le suma un viejo 'fantasma' del Centro Lorca, la empresa constructora Ferrovial, que el pasado 24 de mayo envió una notificación al Consorcio para reclamar los 2,2 millones de euros que aún se le adeudan por el sobrecoste de las obras, una cifra que ronda los 2,5 millones con los intereses de demora.

En su momento, las instituciones llegaron a un acuerdo para pagar los 4,5 millones que se le adeudaban a la constructora, de los que el Ayuntamiento hizo efectiva su parte de 1 millón, mientras que la Diputación aportó cerca de 500.000 euros.

Las instituciones podrían asumir en corto plazo una deuda de 6,1 millones

Sin embargo, la Junta de Andalucía aún no ha hecho efectivo su pago de 1,5 millones de euros, un dinero que no figura en los presupuestos de este año, mientras que el Ministerio de Cultura ejecutó 750.000, la mitad de lo que le correspondía en un acuerdo que permitió abrir el Centro Lorca después de 5 años terminado al 95%. Según fuentes del Consorcio, en caso de que Junta y Ministerio no afronten esta deuda antes de que se liquide la encomienda de gestión, sería el propio Consorcio el que tendría que asumir la deuda de 2,5 millones, un caso parecido al de los fondos nórdicos, ya que aunque el Ministerio de Hacienda tendría que pagar en primer término los 3,6 millones de euros, este dinero repercutiría también en las instituciones que se integran en el Centro Lorca.

Aún quedan 900.000 euros pendientes de pago a otras empresas que colaboraron en la construcción del Centro Lorca, mientras que de los 4,6 millones que se emplearon en los denominados 'gastos asociados' se han conseguido justificar 1,5 millones. Todavía tienen que dar por bueno los 600.000 euros del salario de Laura García-Lorca o los 305.000 de digitalización del legado. Los dos millones que restan deben ser justificados con los 200 folios que la Fundación Lorca presentó el pasado lunes, aunque ahora son las instituciones las que deben dirimir si estas cantidades se pueden imputar como justificables en base a la subvención recibida, un asunto que está todavía en el aire porque se trata de subvenciones finalistas que sólo pueden emplearse para el fin que se concedieron.

El próximo lunes hay convocada otra reunión del Consejo Rector en la que las instituciones esperan cerrar un pacto definitivo a la espera de que se concrete el papel de la institución que preside Laura García-Lorca, que apuesta en primer término por crear una nueva fundación y un regreso a los primeros estatutos, en los que la sobrina del autor de Yerma ostentaba la presidencia del Consorcio que ahora recae en el alcalde Paco Cuenca.