"El Festival de Poesía está pensado para satisfacer a una trama de amigos"

Rejuvenecido por la dieta, ahora es menos Rubén Darío y más Miguel Hernández. Álvaro Salvador hila palabras y aparecen sueños. Es de nuestros poetas más internacionales. Catedrático de Literatura Hispanoamericana y Española. Tiene la edad de los que no se callan y dice que cuando le hablan del Festival Internacional de Poesía siempre recuerda al protagonista de Atrapado en el tiempo: más de lo mismo. Oficialmente la cultura está muerta en Granada. Eso afirma. Fundó con Javier Egea y Luis García Montero la corriente poética llamada La otra sentimentalidad. Pero ya no quedan ni cenizas de la corriente. En la escritura le da a todos los palos. Ha escrito, además de mucha poesía premiada, artículos periodísticos, ensayos, novelas, obras de teatro, aforismos… La letra pequeña y las rosas artificiales. Poeta con un largo proceso de reflexión moral que utiliza la socarronería para definir lo que parece trascendente. También sabe indignarse cuando la ocasión lo requiere. Veamos lo que dice.

-Hola Álvaro, ¿cómo estás?

-Estoy bien. Adelgazando un poco porque a mi edad hay que cuidarse, pero bien.

-¿Poesía eres tú?

-Poesía somos todos. La poesía está en todos y en todo, lo que pasa es que hay que saber buscarla.

-¿Las mujeres leen más poesía que los hombres?

-Las mujeres leen más que los hombres en general, más poesía, más narrativa, más teatro... E incluso te diría que escriben mucho más de lo que parece o ha parecido en otros tiempos.

-¿Estás trabajando en un nuevo libro de poemas?

-Sí, en realidad estoy trabajando en dos. Quería hacer un libro sobre la infancia, luminoso, celebratorio, pero se me están imponiendo otros poemas oscuros e indignados. La vida y los poemas se imponen siempre.

-Hablando de poemas, ¿qué te ha parecido el Festival Internacional de Poesía que acaba de celebrarse en Granada?

-Bueno, el festival me ha producido la misma sensación que al protagonista de aquella película Atrapado en el tiempo. Más de lo mismo por enésima vez.

-¿A qué crees que se debe?

-Creo que se debe a lo que ya hemos denunciado varias veces un grupo de gente de la cultura ante las instituciones y en los medios: el Festival está pensado para satisfacer los intereses de una trama de amigos y no los de la cultura de Granada.

-¿Qué responsabilidad crees que tiene el Ayuntamiento?

-Alguien pudo pensar que al cambiar el Ayuntamiento iba a cambiar esta situación, pero no ha sido así precisamente porque no se trata de una creación política sino de una trama cultural mucho más profunda. Mientras el poder cultural en Granada lo tenga quien lo tiene, habrá Festival realizado por la misma gente.

-Cambiando de tema, el Ateneo de Granada, del cual formas parte de la directiva, creo que está haciendo una buena labor.

-El Ateneo lleva a cabo casi 100 actividades al año con, prácticamente, sólo la aportación de los socios. El año pasado nuestro ciclo La democracia a debate, dirigido por Antonio Fernández Montoya, obtuvo el premio anual que da la Federación de Ateneos.

-¿Crees que Granada ha perdido el protagonismo cultural que tenía?

-Oficialmente sí, por culpa de la lamentable clase política que hemos padecido. Realmente no, porque en Granada siguen haciéndose más actividades culturales y de más calado que en el resto de las provincias andaluzas.

-¿Qué queda de La 'nueva' sentimentalidad?

-Solo queda la vieja sentimentalidad. Pena, mucha pena.

-¿Y de la Poesía de la Experiencia?

-La experiencia de un fracaso y de una frustración.

-¿Se han distanciado de ti algunas personas por tu postura crítica?

-Sí, alguna persona con la que tenía una amistad muy larga se hadistanciado.

-Creo que sé a quién te refieres.

-Sí. No es nuevo.

-Lo de Javier Egea fue un palo para mucha gente.

-Lo de Javier fue muy terrible porque un suicidio es la peor constatación del fracaso, en todos los sentidos.

-¿Crees que se le está haciendo justicia ahora?

-La justicia con una tumba no me interesa en absoluto y creo que a Javier tampoco le interesaba. Otros sí que suspiran por la posteridad y tonterías de ese estilo.

-En una entrevista que te hice en el 2013 dijiste que la dotación del Premio Lorca se debería dedicar a otros fines más provechosos para Granada.

-Y sigo pensando lo mismo. Con el dinero del Lorca se podía movilizar culturalmente a la ciudad, se podría impedir que la Huerta de San Vicente se caiga a pedazos o se podrían hacer cosas en el Centro Lorca. En fin, se podría…

-Me consta que armaste un buen revuelo entre los 'culturetas' de esta ciudad.

-Sí, el sentido común suele armar revuelos. Es muy curioso, algunos dijeron que hacía esas declaraciones porque no me daban el premio a mí y al año siguiente me propusieron al premio cuatro universidades, todas de fuera.

-¿Qué opinas de los concursos poéticos?

-Los concursos poéticos son muy buenos para promocionar a los jóvenes que están empezando y no para que las editoriales publiquen los libros con cuyos autores tienen compromiso.

-Lo digo porque según tú muchos están amañados.

-Sí, muchos están amañados. De un modo muy sutil, pero amañados.

-Dime Álvaro, ¿por qué hay tanta envidia en tu colectivo?

-Porque lo único que proporciona la poesía es gloria y la gente es muy envidiosa. Tradicionalmente se ha creído que el poeta era un ser superior. Y muchos se lo siguen creyendo en el siglo XXI.

-¿Cómo te gustaría que se titulara esta entrevista?

-Poesía somos todos.

-No me convence.

-Pues no preguntes.