La Fiscalía denuncia a un vecino de Motril por enviar tuits vejatorios a Rufián y Pablo Iglesias

"@gabrielrufian eres padre? Ojalá maten a tu hijo". Este fue el tuit que envió un vecino de Motril al diputado de Esquerra Republicana de Catalunya Gabriel Rufián el 4 de octubre del 2016. Sin embargo, no fue el único mensaje de este tipo que envió desde su cuenta de Twitter, la cual también usó para insultar y amenazar a otros representantes políticos como Pablo Iglesias u Oriol Junqueras.

A tenor de estos tuits, que se publicaron entre abril y octubre del pasado 2016, la Fiscalía ha denunciado a su autor, un vecino de Motril, al que acusa de un posible delito de incitación al odio, por estos mensajes que considera de carácter "vejatorio".

En la denuncia, el fiscal delegado del Servicio de Tutela Penal de la Igualdad contra el Odio y la Discriminación relata que la investigación policial arrancó a raíz del tuit a Rufián en el que se deseaba la muerte de su hijo. El mensaje fue investigado por la Policía Judicial catalana, que obtuvo diversa investigación sobre la cuenta desde la que fue enviado, cuyo perfil había realizado 261 tuits.

Entre ellos, había otros dirigidos a Rufián con el texto "@gabrielrufian no me menciones, me das mucho asco, grima, repugnancia. El mundo sería más feliz sin traidores a su propia patria" y a Oriol Junqueras, afirmando que ambos debían "ser quemados vivos".

También recibieron tuits Pablo Iglesias, con el texto "@Pablo_Iglesias ojalá te pegasen un tiro en la cabeza a tu madre (...)" y los diputados Carolina Bescansa e Íñigo Errejón.

Relata el fiscal que en el presente caso "no solamente han sido objeto de vejación e incitación al odio determinados representantes de partidos políticos por razón de sus opiniones y posturas públicas, sino también una persona por su condición de homosexual, etnia gitana y extranjero".