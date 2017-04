La Fiscalía abre diligencias contra un alto cargo del PP por prevaricación

En cuanto a la relación del denunciado con el titular de la explotación de la antigua estación de Maitena, el denunciante manifiesta "la existencia de irregularidades en la concesión" al conocer que el adjudicatario "no se encontraba al corriente en los pagos a Hacienda y a la Seguridad Social en el momento de la renovación de la adjudicación". Entre otras diligencias, el fiscal ha requerido a la Secretaría del Ayuntamiento de Güéjar Sierra un informe y ha librado oficio, asimismo, a la Comandancia de la Guardia Civil para que investigue sobre los hechos puestos en conocimiento de la Fiscalía.

El informe pericial encargado por el particular denunciante, que es hermano del suegro del alcalde, se refiere a tres sociedades mercantiles en las que el regidor es "al mismo tiempo administrador" y "anteriormente ha recibido concesiones o encargos municipales a pesar de que las mismas figuran como inactivas o que presentan incidencias judiciales". Una cuarta empresa a la que se refiere el informe del denunciante citado en el decreto del fiscal, que tiene fecha 8 de marzo de 2017, habría sido la adjudicataria de "una serie de obras en la que figura la mujer del alcalde" como "empleada desempeñando en la misma labores de oficial administrativo".

La Fiscalía ha abierto diligencias contra el alcalde de Güéjar Sierra (Granada), José Antonio Robles (PP), a raíz de la denuncia de un particular que apunta a su "posible relación" con empresas adjudicatarias de obras del Ayuntamiento del municipio, así como a supuestas "irregularidades en la contratación de familiares" del regidor por parte de estas entidades.

El alcalde tilda de "farsa" los hechos denunciados

El alcalde José Antonio Robles (PP) tilda de "farsa" los hechos por lo que la Fiscalía ha abierto diligencias contra su persona. Robles señala que el particular denunciante actúa de "mala fe" y que las acusaciones vertidas hacia él "son mentira", toda vez "que no es administrador de ninguna empresa que haya sido contratada por el Consistorio de Güéjar" y "no ha habido ninguna contratación irregular de familiar alguno con respecto al arrendamiento de la antigua estación de Maitena".