La Fiscalía investiga irregularidades en el suministro eléctrico de la zona Norte

El Defensor del Ciudadano pasó la Navidad de 2016 visitando a las familias de la zona Norte. Personas mayores, familias con niños que aguantaron hasta seis días seguidos sin luz, sin un brasero, sin ascensor, sin alumbrado público... personas enfermas que fueron atendidas por médicos a la luz de las velas y otras con traumatismos por caídas en mitad de la noche. Con todo lo que Manuel Martín lleva visto en los últimos años no es de extrañar que cuando ayer tuvo que dar cuenta del balance del año de su oficina calificara los cortes de luz en la zona Norte como "el problema más grave que tiene ahora mismo Granada". Ni el AVE, ni el Metro, ni el Centro Lorca. La vulneración de los derechos fundamentales de las familias que, pagando su recibo no reciben servicio eléctrico, es el drama más vergonzante de la ciudad. Y no tiene arreglo.

Ayer, en el pleno extraordinario para dar cuenta del informe anual del Defensor, Manuel Martín advirtió que el 14% de las 5.239 quejas que llegaron hasta su oficina en 2016 estaban relacionadas con los cortes de luz en Norte. Lo más desmoralizador es que esta situación lleva años repitiéndose sin que las administraciones solucionen el problema. Ante esta posible dejación de funciones por parte de las administraciones y cansado de clamar en el desierto, el Defensor del Ciudadano optó por acudir el pasado 26 de enero a la Fiscalía, quien ha abierto diligencias de investigación penal por supuestas irregularidades en el cobro de la comprobación, conexión y gestiones para el suministro eléctrico en la zona Norte de la capital.

"Este cobro de 150 euros es incorrecto porque la comprobación corresponde a la compañía distribuidora, la conexión a las subcontratas de la distribuidora, y las gestiones a la compañía comercializadora", dijo Martín, quien entiende que se pueden estar cometiendo delitos de "falsedad documental (porque el servicio no se da), estafa y apropiación indebida".

Tras subrayar la incompetencia de las eléctricas y las administraciones, el Defensor del Ciudadano pidió a la corporación que haya "un compromiso real y eficaz" con la zona Norte.

Y siguió poniendo voz a la ciudadanía granadina. El segundo tema que más quejas copó durante 2016 fue la crisis, y es que "aunque el terremoto de la crisis haya pasado, toca rehacer los daños". El 12% de las quejas que se recibieron en 2016 estaban relacionadas con la precariedad, la falta de oportunidades, familias que no pueden afrontar el pago de la hipoteca, menores que no tienen quien los recoja...

La reordenación sanitaria tuvo además de un lugar destacado en las calles, un fiel reflejo en la oficina del Defensor, con el 11% de las quejas. La falta de autobuses al PTS, de taxis, las demoras en las citas, las dificultades de acceso, las demoras en las cirugías y en las urgencias hospitalarias, las consecuencias en el comercio de la zona... ocuparon buena parte del quehacer de la oficina.

En cuarto lugar, y con el 9% de las protestas, se encuentra la desconexión ferroviaria. No es de extrañar teniendo en cuenta que una medida provisional que se tomó en abril de 2015 por cuatro meses va ya por dos años. La movilidad urbana y el trato de los revisores en los autobuses, los recargos injustificados y la inoperancia de las rampas también enfadó a los granadinos.

El sexto problema de los vecinos es la ocupación desmedida de la vía pública por parte de algunos de los más de 900 establecimientos con terraza que hay en la ciudad. El consumo de alcohol en la calle con la aparición de microbotellones y el desamparo de las personas enfermas mentales siguen en puestos reseñables del informe del Ciudadano.

Para poner remedio a estas protestas el Defensor recordó a los corporativos que no basta con indignarse, que hay que buscar soluciones, que hay que asumir responsabilidades y poner en marcha una política de transformación social. "Si los políticos y la política no son capaces de resolver los problemas reales de los ciudanos entonces la legitimidad de todo el edificio se pone en cuestión, como está ocurriendo", recordó el Defensor a los concejales de todos los grupos. Y fue más allá. "Hoy en día, más allá de funciones de representación, la gente pide a la clase política eficiencia. Que resuelvan los problemas en lugar de embalsarlos o darles la patada hacia adelante".

A lo largo de 2016 la oficina del Defensor del Ciudadano recibió 5.239 quejas, lo que supone un aumento del 62,5% respecto al año anterior. Se han finalizado el 96% de los expedientes, estando el resto en trámite. El 55,6% de las quejas se tramitaron en persona, muy por delante de otras fórmulas como el teléfono, la web, facebook o el registro.

La mayor proyección que está logrando este servicio puso de acuerdo ayer a todos los grupos políticos en la necesidad de dotar a este servicio de más recursos para seguir dando respuesta a las quejas ciudadanas. "Una queja es un regalo, una oportunidad a la administración para mejorar", dice siempre Martín. El problema es dar pie a que año tras año se repitan esas quejas. "Tropezar no es malo, encariñarse con la piedra sí", dice el refranero popular.