Fitur se abrirá este año al 'encanto' de los cementerios

"Es una apuesta interesante y diferente que pone en valor un elemento patrimonial e histórico como es el cementerio que siempre ha estado olvidado o no se le ha dado tanta relevancia a esa parte patrimonial y turística", apuntó la concejal de Turismo que reconoce que, aunque chocante, existe esa nueva corriente por estos espacios monumentales.

Esta 'moda', no es nueva en Granada sino que se ha extendido por toda Europa hasta tal punto que existe una ruta europea de cementerios en la cual participa Granada y que ha sido premiada por la Organización Internacional de Turismo (OIT) como el mejor proyecto de innovación turística. Esta actividad se engloba en un proyecto general denominado 'Cementerios vivos' en el que se ofrecen distintas actividades de ocio en los cementerios; todo dentro de esa corriente que ha despertado ese interés por visitar cementerios históricos.

"No hay ningún problema con el Ayuntamiento"

El presidente de la Diputación, José Entrena (PSOE), restó importancia ayer a que el Ayuntamiento de Granada presentara anteayer en solitario una iniciativa de cara a la Feria Internacional de Turismo de Madrid (Fitur). "El año pasado había una necesidad política de demostrar que el cambio de gobierno en la Diputación no iba a suponer que cada uno tirara por su lado. Este año hemos dado por hecho que todo el mundo creía que vamos de la mano y no teníamos a priori esa necesidad", indicó Entrena. Al respecto, el mandatario provincial restó importancia al hecho aclarando que "no hay ningún problema con el Ayuntamiento" al a vez que recordó que hoy comparecerán todos juntos en la presentación general ante lo medios y el día 18 en un acto que se celebrará en Madrid "para vender la cultura musical y gastronómica de la ciudad".