Five Guys elige Granada como segunda plaza en España

Podría haber sido Barcelona, o Sevilla, o Málaga. Pero no, será Granada. La cadena internacional Five Guys, famosa por ser la hamburguesería preferida del expresidente estadounidense Barack Obama y por generar colas kilométricas en la Gran Vía de Madrid, ha elegido Granada como su segunda plaza española, tras el desembarco en la capital en octubre de 2016. El Nevada Shopping albergará el primer restaurante de esta cadena americana fuera de Madrid, donde ya cuenta con cuatro establecimientos, tres de ellos situados también en centros comerciales.

Hoy mismo el equipo de Five Guys comenzará las obras en el local, que cuenta con 370 metros cuadrados y que será inaugurado el próximo mes de marzo. La apertura del primer restaurante de esta cadena en Andalucía no solo colmará las expectativas de los amantes de las hamburguesas, sino que también contribuirá a la creación de empleo. Según explica el director general de Five Guys España, Francia y Portugal, Daniel Agromayor, la puesta en marcha de esta cadena permitirá contratar a entre 55 y 60 empleados, que pasarán a formar parte de la "familia Five Guys".

La compañía, que nació en 1986 por el "empeño" de la familia Murrell, se ha convertido en un gigante internacional que posee ya restaurantes en Canadá, Emiratos Árabes Unidos, Kuwait, Arabia Saudí, Reino Unido y España. Y, pese a todo, intenta preservar esos valores familiares que la vieron nacer -los cinco chicos que dan nombre a la cadena hacen referencia a los cinco hijos de la familia fundadora-. "Nosotros buscamos sobre todo desarrollar a personas, buscamos a 50 o 60 personas que quieran crecer con nosotros", indica Agromayor, subrayando que los restaurantes de Madrid se han convertido en un "semillero" de recursos humanos que nutre a la compañía.

El director de Five Guys España explica que en Granada, al igual que en Madrid y en el resto de los restaurantes de Five Guys repartidos por el mundo, habrá un respeto 'reverencial' por la comida que se sirve a los clientes. Esta cadena se diferencia de otras marcas de fastfood por su "sencillez" -aunque hay miles de combinaciones, en la carta de Five Guys solo se pueden elegir hamburguesas, hot dog, patatas fritas y batidos- y por su amor por lo fresco. "En Five Guys no hay congelador, la cocina está abierta el público y ofrecemos un gran espectáculo", señala el director de Five Guys en España, que recuerda que todos los ingredientes se preparan "a mano cada mañana", desde el panecillo hasta el pepinillo que acompaña a la hamburguesa.

Precisamente esta filosofía es que la ha acercado a Five Guys a Andalucía y Granada. "Andalucía es un mercado ideal. Hay gente muy alegre y muy familiar que sabe apreciar y compartir la calidad del producto", indica Agromayor, que aunque asegura que el atractivo turístico de Granada ha tenido su peso, Five Guys llega a la provincia "con vocación de servicio a los granadinos".