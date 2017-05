Fomento recomienda "paciencia" y rechaza la reconexión por Moreda

El Ministerio de Fomento deja en vía muerta la reconexión ferroviaria de Granada por la vía de Moreda y pide un "esfuerzo" hasta que culminen a finales del año las obras del AVE. Es el mensaje del secretario de Infraestructuras, Manuel Miño, después de la reunión de ayer en Madrid con el alcalde, Paco Cuenca. "Hablamos de una espera del AVE de unos meses y, cuando ya esté en servicio, de un tiempo de viaje inferior a las tres horas", por lo que a su juicio "no tendría sentido" la habilitación de la línea por Moreda, que sitúa el viaje por encima de las seis horas, cuando la puesta en marcha de la Alta Velocidad se prevé para el primer trimestre de 2018.

De esta manera se zanja la gran reivindicación de Paco Cuenca en el encuentro mantenido ayer, aunque el alcalde volverá a poner sobre la mesa esta cuestión en la próxima comisión de seguimiento de las obras del AVE que tendrá lugar el próximo mes. El único compromiso que consiguió arrancar es que Manuel Miño trasladará esta petición al ministro de Fomento, Íñigo de la Serna, para evaluar la propuesta. "En el mejor de los casos quedan ocho meses para la llegada del AVE, lo que supone que estaremos tres años sin tren, por lo que la vía de Moreda tiene que abrirse aunque sea para 15 días", sostuvo el regidor, que insistió en que es una prioridad para la ciudad volver a tener conexión ferroviaria directa con Madrid. En este sentido, el alcalde reprochó a Fomento que use dicha vía para que circule el "tren de lujo" Al-Ándalus, que precisamente ayer entró en Granada a medianoche procedente de Ronda y que el próximo sábado pondrá rumbo a Sevilla utilizando la vía de Moreda. "No tiene sentido porque en primer lugar dijeron que la conexión a través de Moreda no era viable por ser muy costosa, lo que no es cierto porque hay un tren que circula sin problemas por esta vía", recalcó.

Sin embargo, Fomento permanece enrocado en su postura y el secretario de Infraestructuras recordó que desde el pasado 1 de noviembre hay una oferta especial de Renfe que permite hacer el desplazamiento entre Madrid, Granada y Barcelona a través de una mezcla de servicios de Alta Velocidad que realizan el traslado hasta la estación de Antequera-Santa Ana con transbordo en autobús.

Así que insiste en que Granada tendrá que esperar a la llegada del AVE, para lo que argumentó que se está "trabajando intensamente" en el paso por Loja, que es el tramo de obras pendiente, con la previsión de que concluyan a finales de este año. También se trabaja a marchas forzadas en la capital en tramos como Venta Zurita, donde se avanza en el túnel por el que pasarán los coches y la plataforma por la que discurrirá el tren.

Una vez concluidas las obras y realizado el proceso de formación de los maquinistas y las pruebas de fiabilidad de los trenes, la alta velocidad entraría en servicio. Este escenario retrasaría a marzo la llegada del AVE a Granada, que sería además en superficie a la espera de que las administraciones consensúen un modelo de soterramiento.

El secretario de Infraestructuras, que puso sobre la mesa que en el nuevo proyecto de Soterramiento del AVE se elimina el muro que aislaba al barrio de la Rosaleda, dijo entender que los ciudadanos estén "molestos" porque la supresión del servicio para agilizar las obras lleva más de dos años cuando en principio se pensó que sería "cuestión de meses". "Pero hay que pedirles un esfuerzo y creemos que no tiene sentido que ese servicio se plantee por Moreda", según Miño. Entre otras cuestiones, porque las obras van "a buen ritmo" y la previsión es que acaben a final de año, por lo que se trata de una cuestión "limitada en el tiempo", explicó el secretario de Infraestructuras.

Al final de la jornada, poco después de que el alcalde llegase en AVE a la estación de Santa Ana de Antequera para completar el viaje a Granada por carretera, el tren Al-Ándalus entraba en la estación de Andaluces.