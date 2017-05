Fomento terminará de pagar las obras del AVE a Granada en 2019

Si se cumplen los plazos el AVE entrará en Granada a comienzos de 2018, aunque no se terminará de pagar hasta 2019. Este plazo administrativo hizo saltar ayer las alarmas sobre las obras que actualmente se desarrollan para que la infraestructura esté terminada el próximo mes de noviembre. El PSOE considera que las enmiendas a los Presupuestos Generales del Estado (PGE) aprobadas ayer en la Comisión de Presupuestos del Congreso "apuntan" a un nuevo aplazamiento para la llegada de la Alta Velocidad a Granada. Sin embargo, la diputada del PP Concha de Santa Ana explica que la enmienda sólo subsana un error en los PGE en el que se daba 2025 como plazo de finalización del tramo Bobadilla-Granada a nivel presupuestario, lo que se ha corregido cambiando esta fecha por la de 2019. "Algunos han interpretado esto como fecha de finalización de la obra, que se mantiene para noviembre de 2017", señala De Santa Ana, que subraya que, aunque el tren "ya estará circulando" a comienzos de 2018, como está inicialmente previsto, la obra no estará cerrada presupuestariamente porque habrá que revisar los expedientes y Hacienda tendrá que dar su visto bueno para liquidar la obra desde el punto de vista administrativo. "Una cosa es finalizar la obra desde el punto de vista de la ejecución y otra desde el punto de vista presupuestario", señala la parlamentaria sobre una polémica surgida tras la aprobación de una enmienda en la que se refleja una dotación de 11 millones de euros para el AVE a Asturias, "un dinero que no se ha quitado del de Granada ni de ningún sitio, sale de la partida regionalizable de Adif, un remanente para imprevistos", continúa.

En este sentido se pronunció el secretario general de Infraestructuras del Ministerio de Fomento, Manuel Miño, que defendió que las obras de la Alta Velocidad hasta Granada finalizarán en 2017. Miño señaló que, en la Comisión de Presupuestos celebrada ayer, hubo un cambio en un epígrafe referido a la línea AVE entre Bobadilla y Granada y que se ha recogido como fecha de finalización para el pago de las referidas obras el año 2019. No obstante, explicó que el hecho de que la finalización del pago del AVE esté fijada hasta 2019 no modifica las previsiones de finalización de las obras por parte del Ministerio de Fomento para el presente año 2017. Una vez finalizadas las obras este año, añadió, durante los primeros meses de 2018 se harán las pruebas de fiabilidad y de formación para los maquinistas previas a la puesta en servicio de la línea ferroviaria de Alta Velocidad.

Una cosa es terminar la obra desde el punto de vista de la ejecución y otra desde el presupuestario"Concha de Santa AnaDiputada del PP

Por su parte, la diputada en el Congreso y secretaria de Organización del PSOE de Granada, Elvira Ramón, exigió al ministro de Fomento que aclare "de una vez por todas" la fecha definitiva para la conclusión de las obras del AVE tras la aprobación de las enmiendas parciales a los Presupuestos Generales del Estado 2017 en la Comisión de Presupuestos celebrada ayer y que a su juicio "apuntan" a un nuevo aplazamiento para la llegada de la Alta Velocidad en 2019. "No creemos que esta fecha sea la de finalización del pago de obra sino la de finalización de obra".

La socialista aseguró que cada día suma una nueva duda que nos hace poner en cuarentena la fecha de finalización del AVE que "el Gobierno ha aplazado y pospuesto tantas veces". Una cuestión a la que hay que sumar "el escaso nivel de ejecución del proyecto, las bajas partidas presupuestarias destinadas a Granada así como la fuga de millones a otras provincias de Galicia y País Vasco para impulsar esta infraestructura".

"La suma de todos estos despropósitos y las continuas mentiras del PP sobre la finalización de la obra nos hacen pensar seriamente que el AVE no llegará a Granada el año que viene", reiteró Elvira Ramón. "Es intolerable que Granada tenga que aguantar un nuevo revés del Gobierno de España respecto a un proyecto que desde hace un lustro ha castigado de manera permanente", expuso la socialista.