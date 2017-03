El Foro de Atención Primaria pide que la factura del fracaso de la fusión no se pague con recortes

El Foro Andaluz de Atención Primaria (FOAAP) ha hecho pública su opinión sobre la reordenación sanitaria de Granada para que se pueda tener en cuenta su consideración en este conflicto. En un documento con trece puntos, el Foro reconoce que "el intento de la Junta de poner en marcha un modelo de fusión hospitalaria en Granada y Área Metropolitana ha generado tanto caos, sufrimiento en la ciudadanía y los profesionales y tanta ineficiencia, que era imprescindible replantearse de raíz el proyecto, como finalmente ha sucedido por la presión social desatada".

Sin embargo, dicen que "no parece existir evidencia teórica sólida de cuál es el mejor modelo hospitalario para una ciudad, si el de uno o varios hospitales".

El Foro lamenta que "el debate de Granada ha sido un debate hospitalocéntrico y, como tal, un debate sesgado y muy incompleto" ya que la Atención Primaria resuelve el 90% de los problemas de salud de la ciudadanía pero recibe en Andalucía menos del 25% del presupuesto. Así, el foro exige "que la factura del fracaso de la fusión no se haga a costa de aumentar aún más los recortes en la Atención Primaria".

Señala como problema sanitario que no se cumplan los tiempos de espera para pruebas complementarias o consultas de especialidades, "derechos que no han sido garantizados por la atención hospitalaria ni antes del proceso de reordenación, ni durante y nos tememos que no va a ser mejorado en los próximos meses", dicen. Le preocupa también la situación de Urgencias tanto para pacientes como para profesionales, y piden mayor cooperación "real y leal" entre Atención Hospitalaria y Primaria.

Para el foro, dos hospitales no debería ser regresar sin más a la situación originaria ya que "había demasiadas cosas a mejorar", incluye el Foro.