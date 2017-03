"El foco ahora está en Francia y Alemania, pero somos receptivos a cualquier destino"

Al aeropuerto de Granada le toca dar buenas noticias. El Federico García Lorca ya ha dejado atrás la grave crisis en la que se vio sumido tras la desaparición de los vuelos low cost, y después de tres años de crecimiento, encara con optimismo un futuro con nuevos vuelos y más conexiones.

-En la primera entrevista con Granada Hoy en el año 2013 aseguró que el aeropuerto tocaría fondo ese ejercicio, que en 2014 se estabilizaría y que en 2015 la actividad comenzaría a crecer. Sus previsiones se han cumplido, y el Federico García Lorca acumula ya tres años de aumento del tráfico. ¿Cuáles son las perspectivas para este 2017?

-Para este 2017 esperamos muy buenos resultados. Estamos viendo en estos tres primeros meses que el tráfico sigue creciendo: se está consolidando el nacional por un lado y se ha marcado un punto de inflexión importante con la llegada de EasyJet, que va a operar tres rutas internacionales. Comenzó en febrero con Londres, que está funcionando muy bien, y este domingo comienza la ruta a Milán. Era un tema muy demandado localmente, algo que también desde Aena estábamos buscando: incrementar el peso del tráfico internacional para diversificar nuestros destinos. Somos bastante optimistas para este año, después de los tres ejercicios en los que venimos creciendo. El tráfico en 2016 ha superado los 750.000 pasajeros, y esperamos conseguir en 2017 un crecimiento en la línea de los años anteriores, con la diferencia de que va a ser el mercado internacional el que gane más peso.

-La programación de verano ya refleja en datos la influencia de esas tres nuevas rutas...

-Tenemos una previsión muy favorable para esta campaña de verano. Se van a poner a la venta 700.000 asientos, lo que supone un crecimiento de más del 16%, y en movimientos estamos hablando de 4.600, un 7% más. Hay que recordar que más allá de los vuelos regulares incrementamos también las operaciones chárter. Lo más importante de cara a la temporada de verano es la llegada de EasyJet. En la programación empieza a coger mucho peso el tráfico internacional, en esta temporada ya llega al 13%.

-Una vez que se incorporen todas las rutas, ¿cuál será el papel del tráfico internacional en el conjunto de la actividad del aeropuerto?

-Es un poco pronto para saberlo, a la espera de ver qué respuesta final tienen las rutas programadas, que tienen muy buenos factores de ocupación. Teniendo en cuenta los datos de la programación de verano, quizá podríamos hablar de un 10%, pero depende de muchos factores. Con la llegada de EasyJet se va a dar un salto cualitativo y cuantitativo. Hasta ahora el tráfico internacional ha supuesto entre un 3 y un 5% con la ruta de British Airways, que continúa y está teniendo una buena convivencia con el vuelo a Londres de EasyJet, ya que cada compañía tiene un perfil de cliente diferente.

-¿El hecho de que el aeropuerto haya sido capaz de recuperar la confianza de las compañías low cost puede generar un efecto llamada para que otras aerolíneas decidan instalarse aquí?

-Creo que el hecho de que entre EasyJet no es solo bueno por las rutas que va a operar la compañía, sino también porque va a romper un periodo en el que era mucho más complicado entrar y va a tener un efecto llamada en otras compañías. Así nos lo está pareciendo: se siguen manteniendo contactos con compañías y vemos que efectivamente está habiendo más interés. Esperemos que ese efecto llamada llegue a otras compañías a las que le pueda interesar diversificar. Nosotros esperamos que EasyJet consolide sus nuevas rutas, vea incluso la posibilidad de poder mejorar las existentes o sumar otras, y tener un mapa de vuelos más activo.

-¿Se sigue trabajando para conseguir nuevas rutas dentro de la Mesa del Aeropuerto?

-Seguimos trabajando, pero hasta que las cosas no estén confirmadas y sean una realidad tangible no se pueden anunciar. Estos tres años de trabajo conjunto de todas las instituciones han sido muy buenos, no solo por ir de la mano a hablar con las compañías, sino también porque al final trabajar destino y aeropuerto nos hace sumar y cada uno vender nuestras bondades, ya que a las compañías les interesa ambas cosas. Se sigue trabajando tras la llegada de EasyJet y seguimos teniendo contactos con las compañías, tanto de forma puntual con algunas de ellas como con la asistencia a ferias sectoriales.

-Una vez conectado el aeropuerto con el mercado británico y el italiano, ¿cuáles son las prioridades?

-Al final el hecho de que una ruta empiece es una decisión de la compañía. Nosotros desde nuestro punto de vista detectamos qué destinos pueden ser más interesantes y cuáles tienen más posibilidad de éxito, y vamos en busca de aquellos que nos resultan interesantes, pero las compañías áreas tienen sus propios planes de desarrollo y sus propios planes de negocio y pueden seguir insistiendo en reforzar el mercado británico, por ejemplo, que ahora mismo ya no es tan prioritario. Pero si una compañía sigue insistiendo en querer conectar con otro mercado británico y todos vemos que es viable y factible, tampoco lo descartamos. Dicho esto, es verdad que dado que vamos a tener conectividad con el Reino Unido y con Italia, seguimos trabajando en intentar conseguir algo con Francia y Alemania, que son otros mercados directos que aportan visitantes a la provincia y con los que no tenemos una conexión directa. También en el mercado nacional creo que existen muchas posibilidades para poder tener una conexión, sobre todo con el norte de España. Posibilitaría un flujo de tráfico con el peso tanto de la atracción turística como del destino de negocios, así que creo que podría ser interesante. El foco está en el norte de España, Francia y Alemania, pero esto no quita que pueda surgir otro. Somos receptivos a cualquier destino.

-El Documento de Regulación Aeroportuaria (DORA) hablaba de un crecimiento del tráfico hasta los 846.000 pasajeros en cinco años, pero a la vista de la incorporación de nuevas rutas las previsiones parecen quedarse cortas...

-Las previsiones son anteriores a tener la confirmación de la operación de EasyJet, y casi siempre trabajamos en un escenario muy conservador y prudente. Con la foto actual es cierto que son bastante conservadoras, y la confianza es que se van a superar. También es cierto que son previsiones a cinco años, y en cinco años puede haber efectos externos al aeropuerto de Granada o al transporte aéreo que afecten al tráfico. Las últimas crisis importantes que ha vivido el sector se han iniciado por temas ajenos al transporte aéreo. Dicho esto, en la situación actual nuestro escenario de trabajo es más positivo que el de las previsiones de tráfico. Para este año somos optimistas, la confianza es que sigamos en esa línea, pero a cinco años también hay incertidumbre con lo que pueda pasar.

-¿El incremento de tráfico va a suponer refuerzo de la plantilla o cambios estructurales en el aeropuerto?

-Ahora mismo no hay una previsión a corto plazo en ese sentido, tenga en cuenta que todavía estamos en un nivel de tráfico muy por debajo de lo que el aeropuerto alcanzó. Todavía tenemos recorrido para crecer. Lógicamente también se dimensionan los servicios de acuerdo a la demanda, pero sobre todo son servicios de empresas externas que trabajan con nosotros. Ahora mismo la plantilla está dimensionada para dar servicio a más tráfico del que tenemos actualmente, y tampoco se va a duplicar el tráfico en un año. Ojalá.

-En la presentación de los vuelos de Milán y Mánchester, el alcalde de Granada, Paco Cuenca, aseguró que el objetivo era superar el millón de pasajeros en un año. ¿Es un reto factible?

-Es un objetivo que a todos nos gustaría alcanzar, pero incluso con las tres rutas de EasyJet, nos queda recorrido para llegar. Esperemos que se confirmen nuevas incorporaciones y entonces lleguemos a ello.

-Fomento ha anunciado una rebaja del 11% de las tasas aeroportuarias hasta 2021. ¿Facilita la captación de nuevos vuelos?

-Es una de las herramientas que estamos poniendo encima de la mesa desde Aena para la captación de nuevas rutas. Se van a reducir las tasas a razón de un 2,2% anual. Este año a partir del 1 de marzo ya ha entrado en vigor la rebaja de tasas, y adicionalmente también hay un programa de incentivos a las nuevas rutas y a las rutas ya existentes en aeropuertos con menos de tres millones de pasajeros. Este tipo de cosas son las que se explican a las compañías, y es una ayuda fundamental para que entren. En ese sentido es importante la apuesta que está haciendo Aena para incentivar el tráfico. Es fundamental, junto a la labor que hacen las instituciones de promoción en origen para las nuevas rutas. Todo ello es lo que termina de hacer que tenga éxito la ruta, porque supone una ayuda importante.

-En el escenario de los aeropuertos andaluces, ¿qué papel juega el de Granada? ¿Tiene que ser complementario al de Málaga?

-Ahora mismo cada aeropuerto tiene un área de influencia suficientemente potente como para darle servicio sin entrar en competencias, aunque a veces entiendo que para el entorno sí que puede ser complementario. Es evidente que Granada y toda su área de influencia se puede ver muy beneficiada del potencial que tiene el aeropuerto de Málaga, pero eso no quita que nuestro aeropuerto dé respuesta a destinos de gran demanda local y busquemos esa conectividad directa con esos destinos. Cada uno tiene su papel y su área de influencia, al igual que los aeropuertos de Almería o Jerez de la Frontera. Cada uno de nosotros tiene un perfil de pasajero determinado, da servicio a su área de influencia y tiene posibilidad de atender y tener conexiones directas más allá de que para otros destinos se puedan ver complementados y ayudados por los aeropuertos mayores. Son compatibles perfectamente. No podemos aspirar a tener 13 millones de pasajeros como Málaga en cinco años, pero no quiere decir que no sigamos trabajando para tener cubiertos los destinos que pensamos que van a funcionar bien. A veces son las propias compañías a las que les puede interesar centralizar más su operación, pero creo hay muchas compañías ahora, sobre todo a nivel europeo, que están en expansión. Es una época muy buena para hablar con ellas, una vez que la economía se ha estabilizado, que España está siendo foco de recepción de muchos turistas que no pueden ir a otras zonas porque tienen una situación más sensible. Al estar creciendo en capacidad de aviones y estar comprando aeronaves nuevas, buscan dónde colocarlos. Tenemos que aprovechar esa oportunidad, es la foto que hemos vivido con EasyJet y la foto que podemos vivir con otras compañías. Unas quieren centralizar sus operaciones en unos pocos aeropuertos y otras lo que quieren es expandirse. Y ahí nuestro aeropuerto tiene una posición muy buena, primero porque tiene un entorno que demanda claramente turistas, y luego porque el aeropuerto, con la bajada de tarifas e incentivos, ayuda también a ser más competitivo.

-¿Qué ventajas tiene el aeropuerto de Granada frente a otras terminales?

-Lo primero, es más económico operar aquí que en aeropuertos mayores. De cara a la operativa, es mucho más ágil. Al final las compañías buscan también que las escalas sean más rápidas y más eficientes: todo avión que no esté volando pierde dinero. Un aeropuerto como este, donde el proceso es bastante rápido y ágil, es muy interesante. De cara al pasajero, muchas veces lo que buscan es rapidez, agilidad, hacer un embarque rápido. Todo eso también se valora. Las ventajas fundamentales son la rapidez del proceso, la economía y también el hecho de que son los únicos que pueden tener muchos destinos, de momento, porque no existe competencia con otras compañías.

-¿Preocupa la llegada del AVE? ¿Supondrá una competencia importante para las conexiones con Madrid y Barcelona?

-Que va a suponer competencia es evidente. Con todos los corredores que se han puesto en funcionamiento ha sido así, aunque falta todavía conocer datos concretos. Sabemos que el tiempo del viaje son tres horas menos cuarto, pero nos falta saber precios y frecuencias. Todavía no podemos llegar a la conclusión de con qué cuota de mercado se va a quedar cada uno. Lo que está claro es que nuestro pasajero con Madrid es una mezcla de varias cosas: por un lado pasajeros de negocios, por otro pasajeros que viene de turista en ambos sentidos, y también pasajeros que van a conectar a Madrid para hacer un viaje a otro destino. Seguramente que el tren atraiga a parte de esos pasajeros que primen la economía, pero aquel pasajero que vaya a conectar con otro aeropuerto o que tenga necesidad de hacer un viaje rápido en un mismo día seguirá en el aeropuerto. Lógicamente tenemos claro desde el aeropuerto que nuestra conexión con Madrid se verá reducida, porque parte del pasajero pasará al tren. Pero entendemos que ambos medios deberán convivir porque hay diferentes perfiles de pasajeros. Por otro lado, como usuaria, creo que es importante que se establezcan transportes alternativos. Hace años, sabiendo que iba a llegar el tren, nuestro trabajo se centró en abrir abanicos de destinos. Sabíamos que estar centrados en el tráfico con Madrid no era competitivo. Había que interesarse por otros destinos tanto nacionales como internacionales para no tener una dependencia importante con Madrid.

-Precisamente una de las líneas de trabajo de la Mesa del Aeropuerto es conseguir una mejor y más barata conexión aérea con la capital...

-Por parte del aeropuerto hemos tenido conversaciones para ver la posibilidad de abaratarlo, pero es la compañía la que decide qué vuelos opera, qué frecuencias opera y qué precio pone a los vuelos. En los últimos años hemos conseguido una mejora de la conexión, también con mayores tamaños de avión. Ahora de las cinco conexiones, dos se hacen con aviones grandes. Podría haber un recorrido de mejora, pero depende de la compañía. Ni las instituciones de la Mesa ni el propio aeropuerto pueden hacer mucho, al final no está de nuestra mano. En cualquier caso, seguiremos en esa línea de trabajo.