La Fundación CajaGranada también 'reajusta' su plantilla

En paralelo a los movimientos en el Cubo, la Fundación CajaGranada también ha redimensionado su plantilla para adaptarse a la nueva situación financiera tras el desembarco de Bankia y el final de BMN. La Fundación ha reducido esta semana su plantilla de 23 a 17 trabajadores en el marco de un reajuste que, según fuentes de la entidad consultadas por este periódico, asegura la viabilidad y no pone en peligro el funcionamiento de la entidad. En este sentido, el criterio aplicado para el ajuste ha tenido en cuenta el coste-empresa de los trabajadores y que no se pusiera en riesgo la estructura básica para operar. La intención, además, es contar de forma puntual con los trabajadores que ahora salen, aunque sin mantenerlos en nómina para no disparar el capítulo de gastos. La Fundación CajaGranada ha pasado de tener un presupuesto de cerca de 20 millones de euros en su etapa de mayor esplendor a una previsión de 4 o 5 millones para el próximo ejercicio, para el que ya no cuentan con los 2 millones de euros que recibían de la extinta BMN. El gran desafío es la búsqueda de nuevas vías de financiación a través de convenios o patrocinios.

José Antonio Montilla, director del Departamento de Derecho Constitucional de Universidad de Granada, será el encargado de guiar a la institución en este nueva etapa tras ser designado como presidente de la Fundación el pasado 30 de diciembre en sustitución de Antonio Jara. Montilla fue elegido como máximo responsable de la institución tras la votación del patronato que finalmente queda configurado con la vicepresidenta, María Luisa Grande Gascón y los vocales Ricardo Flores López, María del Mar Holgado Molina, Rocío Laino Requena, Inmaculada López Calahorro, Elena Martín-Vivaldi Caballero, Antonio Millán Moya, Ángeles Orantes Zurita, Luis Recuerda Martínez y Carmen Solera. El objetivo es convertir a la Fundación CajaGranada en el referente cultural y social de Andalucía en sintonía con el desembarco de Bankia en la comunidad.