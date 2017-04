García Montero impugna el Congreso del PP y sube sus apoyos a 3.338 electores

La candidatura de Juan García Montero fue la gran protagonista en la sede del PP de Granada. Por un lado, en rueda de prensa, el candidato a la presidencia de los populares aseguró que cuenta ya con el apoyo expreso de 3.338 electores que participarán en la votación del próximo lunes de los 7.906 inscritos para participar en un proceso en el que se elegirán, por un lado, a los compromisarios para el Congreso Provincial del 20 de mayo y, por otro, a los candidatos. En este caso, si uno consigue más del 50% de los votos y una distancia de 15 puntos sobre el siguiente pasará a la cita final como candidato único. "Estamos rozando, con las previsiones de participación general y las inscripciones realizadas en la sede del PP, más del 50% de los posibles electores que van a participar en esta votación", subrayó García Montero.

Además, la sede de los populares recibió un burofax de la candidatura del actual concejal del Ayuntamiento en el que se pide al Comité Organizador del Congreso (COC) la nulidad de la convocatoria por diferentes infracciones del reglamento interno. En este sentido, García Montero señaló que el Cómité Organizador le ha hecho llegar una comunicación en la que se le prohibe tener interventores en las mesas electorales que se repartirán el lunes por las sedes del PP de la provincia, justo el día en el que el candidato avanzó que 300 interventores de su candidatura iban a supervisar todo el proceso "tal y como permite el estatuto marco de congresos de nuestro partido".

Tras hacer una llamada al "juego limpio" y al "respeto" de los reglamentos, el candidato se refirió a un documento firmado por el presidente del COC, Santiago Pérez, en relación a una solicitud en la que se pide que se reconsidere el plazo establecido entre 24 y 48 horas para hacer reclamaciones en cuanto al reparto de compromisarios. "Ese dato se pone en conocimiento de los candidatos el Miércoles Santo por la tarde y no es razonable porque jueves y viernes son festivos y la sede está cerrada", señaló García Montero, que se quejó del tono "jocoso" de la carta en la que se especifica que estos días festivos no fueron fijados por el COC, "sino por el Concilio de Nicea en el año 325". "Esto pone de manifiesto lo que está pasando en este proceso con las piedras que se ponen en el camino que no favorecen la igualdad ente los candidatos", denunció.

En el mismo acto, el candidato hizo un llamamiento al movimiento La Fuerza de las Bases que lidera Mamen Castillo de cara a presentar una lista conjunta. García Montero admitió diversos contactos esta semana con una candidatura en la que se integró recientemente Jesús Cascón. El periodista ratificó a este periódico los encuentros mantenidos, aunque subrayó que la condición que pusieron a García Montero para unir ambas propuestas es que Mamen Castillo debería ser la candidata a la presencia del PP de Granada, algo a lo que, según Cascón, se negó de manera rotunda.

El próximo lunes es la fecha señalada para saber si la pugna por presidir el PP de Granada se alarga hasta el Congreso Provincial del 20 de mayo.