García Montero denuncia amenazas del PP por disputar la presidencia del partido

La lucha por la presidencia provincial del PP está adquiriendo tintes pérfidos, tanto, que el concejal popular Juan García Montero se ha visto obligado a levantar testimonio notarial para que quede constancia de las palabras que le 'dedicó' un compañero "del entorno de la dirección provincial". "Me han llegado a decir que tenga cuidado cuando vaya con mi moto por la calle Recogidas, no vaya a atravesarse un coche en mi camino", apuntaba ayer García Montero, quien admitió que desde que se supo que iba a encabezar una candidatura alternativa a la de Pérez, ha sentido "miedo".

Ayer, García Montero relató una película de terror con "mensajes escalofriantes y amenazas directas", pero dijo que no llevará a la policía ni a los tribunales a ningún compañero y eludió por todos los medios revelar el nombre de la persona que verbalmente lo amenazó hace ahora un mes.

El relato del concejal del PP en la oposición y candidato a la presidencia del PP de Granada no se quedó aquí. García Montero dijo ayer que la portavoz de su partido en el Ayuntamiento, Rocío Díaz, lo ha silenciado impiéndole hablar y dar ruedas de prensa. "Nunca he dado una rueda de prensa como la estoy dando hoy [por ayer] desde que dejé de ser portavoz en el Ayuntamiento. Siento pena de no poder hacerlo porque la portavoz de mi partido me lo impide en el Ayuntamiento. Me hubiera gustado poder defender que se mantuviera el Festival Internacional de Cine Clásico, o hacer aportaciones con lo que uno ha aprendido durante tanto tiempo", apuntó García Montero.

Y abrió el capítulo de Sebastián Pérez. "El tiempo de Sebastián Pérez está agotado, su mayor error ha sido creer que el PP está en el ámbito de sus pertenencias y lo ha utilizado para su propio interés personal o particular", relató el concejal, quien percibe un "clamor interno" por el cambio en el PP de Granada que está mitigado por el miedo y que podrá ponerse de manifiesto en las urnas del próximo congreso provincial.

Dice García Montero que es el momento de que Sebastián Pérez dé un paso atrás y que el expresidente de la Diputación se centre en su labor como senador por la que ya cobra "un buen sueldo".

Sobre la posibilidad de que el exalcalde José Torres Hurtado esté detrás de su candidatura fue tajante: "Ésta es la candidatura de Juan García Montero"... y le recordó a Pérez que fue precisamente Torres Hurtado quien le puso a él a dedo como presidente del PP.

"Imagino que por la mala relación al exigir Pérez la dimisión de Torres Hurtado con la operación Nazarí el exalcalde no estará muy por la labor de apoyarlo", relató el candidato a la dirección del PP.

"Si yo soy presidente del PP no lo seré porque alguien me ponga a dedo, sino porque me pongan los afiliados con su voto y no lo voy a ser criticando al PP. A otros les gusta más malmeter", manifestó y dijo que es partidario de limitar el mandato a 8 años. "No entiendo que nadie lleve 13 años y quiera consagrarse en el PP para terminar un tiempo. 17 años es excesivo cuando alguien lleva además 25 años como concejal en el Ayuntamiento de Granada. Hay que renovar y abrir las ventanas".