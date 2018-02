Gino Pozzo queda en libertad tras declarar por el 'escándalo Pina'

Gino Pozzo ha quedado en libertad después de declarar en la Audiencia Nacional. El empresario italiano, que fue propietario del Granada CF, compareció ayer en calidad de investigado ante el juez De la Mata, quien no ordenó ninguna medida cautelar contra el exsocio del que fuera presidente del club nazarí, Quique Pina. Esta citación se incluye en la conocida como 'Operación Líbero' en la que se investiga un supuesto fraude a Hacienda y blanqueo de capitales en traspasos de futbolistas durante la gestión de Quique Pina como presidente del club rojiblanco, etapa en la que Gino Pozzo era el accionista mayoritario.

Pina es considerado como el cabecilla de una trama investigada por la Unidad de Delitos Económicos y Fiscales (UDEF) de la Policía Nacional, motivo por el que permanece en la prisión de Soto del Real mientras continúa la investigación. Sin embargo, en ella también habrían participado, entre otros, el exdirector deportivo, Juan Carlos Cordero, el que fuera gerente del club, David Navarro, así como el exdueño del Granada, Gino Pozzo.

Según consta en uno de los autos de entrada y registro que dictó el juez de la Audiencia Nacional José de la Mata, Pina y Pozzo habrían usado el Granada CF, el Udinese Calcio y el Watford -todos ellos propiedad de la familia Pozzo- para crear un "triángulo mercantil" con el que defraudaron en España, Italia e Inglaterra (países a los que pertenece cada uno de los clubes), mediante el desvío de dinero a un holding en Luxemburgo.

Tal y como consta en uno de los informes elaborados por la UDEF, se detecta que en los días de formalización de la sociedad anónima deportiva por parte del club rojiblanco, el expresidente -a través de otra empresa gestionada por él- participó en una operación de crédito pignorado (con una garantía especial) en la que el aval era aportado por TriHub Internacional. Se trata de una mercantil con sede en Emiratos Árabes Unidos, que habría aportado "2,5 millones de euros de origen opaco", cantidad que "podría haberse empleado en la posterior compra del Granada". La empresa estaba representada por Jordi Trilles, consejero del Granada CF y hombre de confianza de Pozzo en su red internacional de negocios. El principal foco correspondiente al posible manejo de dinero de procedencia opaca habría sido localizado en Daxian 2009, sociedad en la que coinciden los vínculos de Pina, Trilles y la familia Pozzo. Precisamente, Trilles estuvo en Granada durante dos semanas cuando se produjo el traspaso del club a los nuevos propietarios chinos.

Durante esos 15 días, Trilles estuvo acompañado de otro de los asesores mercantiles de la familia Pozzo Xavier Riba, con quien ayer contactó Granada Hoy. Al ser preguntado sobre si conocía el trasfondo de la investigación, respondió: "No tengo ni idea y lo digo tan tranquilamente. No tengo ni idea del mundo del fútbol ni de este tema". Sin embargo, al ser insistido por su estancia en Granada en junio de 2016, Riba admitió que se dedica a los "negocios industriales" de Pozzo pero que no sabe nada sobre la investigación del expropietario del club: "Soy ingeniero industrial, me dedico a los negocios industriales de la familia Pozzo. No reniego de nada. Estuve ayudando al traspaso del Granada CF pero me dediqué a temas puramente mercantiles de un traspaso de un club de fútbol como podía haber sido de cualquier otro tipo de empresa. Sé que me llama por otros temas y no le puedo ayudar. De la declaración de Gino Pozzo no sé nada, no tengo ni idea".

Pese a no pronunciarse sobre la investigación, Riba confirmó que trabaja "básicamente en las empresas de Pozzo que hay en Cataluña y que tienen entramado industrial. Solo sé sobre eso. Le invito a que venga a Cataluña a que vea que las empresas son reales, son naves industriales que fabrican ventiladores industriales, productos que se venden en todo el mundo".

Tras la declaración de Pozzo y su puesta en liberad, Quique Pina es el único que hasta el momento permanece en prisión preventiva en el marco de esta operación.