El Gobierno será "neutral" en la fusión BMN-Bankia

El día después de que se confirmase la noticia más esperada en el mundo financiero, la fusión entre Bankia y BMN, estuvo marcado por las reacciones. Las hubo a nivel local y nacional, así como en el ámbito laboral y el financiero. La integración de las dos entidades nacionalizadas supondrá un antes y un después para el mapa financiero español, y así lo reflejaron tanto el Ministerio de Economía como el Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria, que posee el 65% de los dos bancos y que es el principal impulsor de la operación.

El ministro de Economía, Luis de Guindos, aseguró ayer que el FROB será "absolutamente neutral" en el proceso de integración de las dos entidades, habida cuenta de que tiene "el mismo interés" en ambas. Además, De Guindos confió en que se alcance un acuerdo de fusión "en semanas o meses", que dará como resultado un banco "muy solvente y con mucho valor". El ministro recordó ayer que la decisión de integrar las dos entidades nacionalizadas responde a que se trata de la mejor opción para los intereses generales de los contribuyentes, al ser una alternativa que permitirá ingresar 401 millones de euros adicionales derivados de las sinergias, que se perderían si se optara por la venta individual de BMN.

El titular de Economía apuntó que a partir de ahora serán las propias entidades las que tendrán que determinar la "ecuación de encaje", ya que el Gobierno y el FROB "no tienen nada que decir porque tiene el mismo interés en un lado y en otro". El calendario oficioso del proceso apunta que las entidades abordarán ahora la contratación de auditorías y banca de inversión para analizar la integración, de forma que en mayo la operación sea aprobada por los consejos de administración y en julio por las juntas de accionistas de Bankia y BMN. "Hay que culminar el proceso, sin prisas necesarias y maximizando el retorno para el contribuyente", algo que se hará vía la venta de los diferentes paquetes que se vaya realizando de la entidad fusionada. "Es el planteamiento, es el objetivo", apostilló.

Respecto a la futura privatización de la entidad que genere la fusión, el FROB buscará "la mejor estrategia" para desinvertir antes de 2019. Fuentes del organismo explicaron ayer que en este momento "la pretensión del FROB es ejecutar la integración y obtener el incremento de valor que esto produce y que requiere esperar un poco. Después, buscaremos los momentos para colocar paquetes".

La intención del FROB pasa ahora por "hacer el máximo esfuerzo para recuperar el máximo nivel de dinero" inyectado en ambos bancos, aunque reconoce que ganar "hasta el último euro es extremadamente complicado". A día de hoy, el fondo de rescate no cuenta con una estimación de las ayudas que podrá recuperar. No obstante, cuenta con dos indicadores: el precio al que se valora BMN (unos 690 millones de euros que corresponden al Estado) y el precio al que se valora Bankia (8.000 millones atendiendo a la cotización. Está previsto que la integración de las dos entidades se lleve a cabo mediante un canje de acciones. Esta ecuación de canje pretende determinar cómo se cambian los títulos, algo especialmente importante para los accionistas minoritarios, cuyos títulos no deben perder valor.

Lo que parece muy probable es que esa ecuación de canje no beneficie en un primer momento al FROB, que asumirá en primera instancia una pérdida contable millonaria. Según apuntaba ayer Efe, al cierre de 2015 el FROB otorgaba una valoración de 1.453 millones de euros a su participación del 65% de BMN, pero la única oferta de compra que ha recibido situaba ese valor en 690 millones. Teniendo en cuenta que probablemente Bankia no ofrezca un precio muy alejado, el Estado tendría que anotarse de entrada una pérdida contable de más de 763 millones. En cualquier caso, no será hasta que se complete la desinversión, previsiblemente en 2019, cuando se pueda hacer balance de las ayudas públicas recuperadas, que deberían ser al menos 400 millones de euros superiores a las que se obtendrían de la venta separada de las dos entidades.