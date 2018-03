El Gobierno reconoce un déficit de 124 policías y guardias civiles en Granada

El turismo, el incremento de población que sufre la ciudad a consecuencia de los estudiantes o el aumento diario de habitantes de los pueblos del Área Metropolitana que se desplazan hasta la capital para trabajar, son algunas de las características que propician que el actual número de agentes no sea suficiente. "Aquí entran en juego aspectos como el de la Universidad, que trae un montón de estudiantes de fuera y se tiran aquí ocho o nueve meses; tenemos muchísimo turismo durante todo el año y también habría que tener en cuenta el amplio Cinturón metropolitano que tiene Granada, del que cada día viene muchísima gente a trabajar a la ciudad. Por este motivo, existe una población fluctuante que es muchísimo mayor que la que se recoge en el censo, por lo que verdaderamente la proporción de policías no se ajusta con la realidad que vivimos día a día", tal y como indicó el secretario provincial de la UFP.

Sin embargo, el déficit se acentúa cuando se analizan las características que presenta la provincia, las cuales han variado de forma significativa durante los últimos años y que habrían dejado anticuado el catálogo actual. En este sentido, Gómez explicó que "el problema que tenemos aquí es que realmente no se reconoce el censo que hay en Granada. Se reconoce simplemente el censo oficial -corresponde al número de habitantes de la ciudad- y se hace un cálculo de la plantilla que no se corresponde con la realidad".

Sin embargo, estas cifras no cuadran para los sindicatos, que consideran que el déficit es aún mayor. El secretario provincial de la Unión Federal de Policía (UFP), Raúl Gómez, la plantilla no llega a estar al 90%.

El déficit de efectivos tanto en la plantilla de la Policía Nacional como de la Guardia Civil es un hecho. El Gobierno central ha reconocido que en la provincia ninguna de los dos cuerpos armados disponen del número de agentes que está fijado en el catálogo. En concreto, el Ejecutivo asume que faltan 124 agentes en Granada, sin embargo desde los sindicatos consideran que "no se corresponde con la realidad" ya que dadas las características propias de la provincia, el déficit real es aún mayor.

Jusapol rechaza la "falsa equiparación" salarial

La plataforma Justicia Salarial Policial (Jusapol) ha mostrado su frontal rechazo al acuerdo firmado por el Ministerio del Interior y representantes sindicales tanto de la Policía Nacional como de la Guardia Civil el pasado día 6 de marzo, ya que consideran que se trata de una "falsa equiparación salarial". Según denuncian desde Jusapol lo que se corresponde con el acuerdo firmado es "una subida de sueldo y no una equiparación salarial justa". Ante ello, desde la plataforma indicaron que "no entienden que sus representantes sindicales hayan podido aceptar un acuerdo de equiparación que no equipara, sino que simplemente es una subida de sueldo". Por este motivo, desde Jusapol continúan recorriendo el panorama nacional con movilizaciones para exigir que sus peticiones sean atendidas. De momento, ante lo pactado a principios de mes, son 11.859 agentes -6.959 guardia civiles y 4.900 policías nacionales- los que se beneficiarían de la subida acordada: 720 euros de media en tres años para un guardia civil y 560 para un policía en el mismo periodo, siendo de mayor cuantía en las nóminas de los agentes que pertenecen a las escalas y rangos más bajos de ambos cuerpos armados.