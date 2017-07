Granada Resistance, activismo en la capital contra la política de Trump

La situación en Estados Unidos es caótica. Nunca en toda la historia del país unos resultados de unas elecciones habían provocado tanto resentimiento y rechazo. Transcurrido algo más de 6 meses desde que accediera al cargo de presidente, Donald Trump ha revolucionado la política internacional: desde la intervención con armas en Siria para luchar contra el Estado Islámico (ISIS) o la creación del posible muro en la frontera con México hasta el 'amago' de conflicto armado con Corea del Norte.

La preocupación entre los estadounidenses se hace notar incluso en Granada. Tras el clima de tensión y nerviosismo después de las elecciones, aparece en la capital granadina el Granada Resistance. Se trata de un grupo activista nacido dos semanas después de las elecciones estadounidenses, en las que el candidato republicano se proclamó victorioso. A partir de ahí, varios americanos residentes en Granada se pusieron en contacto entre ellos -principalmente a través de las redes sociales- para discutir sobre qué estaba ocurriendo y cómo podían actuar lejos de su país.

Los primeros pasos fueron reunirse físicamente todas las semanas. El objetivo inicial fue analizar los movimientos del presidente Trump y analizar cómo evolucionaba su forma de hacer política en el panorama internacional.

Tras la investidura del magnate como presidente de EEUU el pasado mes de enero, los integrantes del grupo decidieron hacer presión en las calles de la capital granadina. Fueron más de 300 seguidores los que acompañaron al grupo para protestar en contra de este cambio, que llegaría a repercutir a gran escala.

Granada Resistance, a partir de ahí, ha crecido de forma progresiva. En la actualidad forman parte de este grupo estadounidenses residentes en la capital, estudiantes de la Universidad de Granada y algunos ingleses y alemanes. A día de hoy se reúnen cada semana para discutir sobre cómo actuar y se coordinan a través de las redes sociales, principalmente a través de facebook.com/groups/GranadaResistance/.

Una de las líderes del grupo denominado Granada Resistance es Brittany Hill. "Donald Trump quiere ser como un dictador y tener todo el poder sólo para sacar más dinero. Si consigue cambiar muchas leyes, como las leyes del sistema electoral, puede volver a ser presidente otra vez", expone esta californiana de San Diego que trabaja como auxiliar de conversación de inglés.

Hill comenta que tras las elecciones de EEUU, además del grupo activista de Granada, se formaron otros dos en Madrid y Barcelona, si bien "ya han surgido otros grupos en Málaga, Sevilla e Ibiza". Destaca que aquí el número de participantes no es muy grande, pero apunta que tienen suficientes ganas de luchar como para "organizar nuestros propios eventos y reunirnos a hablar sobre lo que ha pasado a lo largo de la semana y planear lo que vamos a hacer".

La actividad de Granada Resistance es muy parecida a cómo actúan grupos similares en Estados Unidos. "Hacen casi lo mismo que nosotros, como manifestaciones o concentraciones en la calle. Además, hay reuniones con los representantes para que puedan hablar con sus votantes y, así, los estadounidenses podamos ir a esos encuentros para exigir lo que queremos", apunta Brittany Hill que, pese a todo, apunta que el cambio político en su país "no nos afecta a la mayoría" y pone varios ejemplos: "El Obama Care (el sistema de seguridad sanitario implantado por Obama) es una de las cosas que Trump quiere quitar. Por ahora, seguimos con este sistema, pero si se quita muchas personas van a perder su seguridad sanitaria y no podrán ir al médico. Además, van a cambiar el sistema educativo. Trump ya ha designado una persona que se encargará de los colegios y los centros de formación. Esta persona quiere cerrar centros públicos. Creo que es la secretaria de educación (Betsy Devos). Ella, que posee centros privados, quiere empujar a los alumnos a la educación de pago para ganar más dinero".

En cuanto a las reformas económicas que ha planteado Trump, Hill lo tiene claro. Dice que "la gente cree que Trump ha tenido éxito, pero yo pienso que no es así porque él todavía no ha mostrado el documento de pago de sus impuestos. Todos los candidatos a la presidencia tienen que mostrar su documentación y Donald Trump no lo ha hecho. Creo que él tiene algo ilegal entre manos que hará que se vaya de la presidencia".

Las principales preocupaciones para los integrantes de Granada Resistance pasan por las relaciones establecidas entre estados Unidos y Europa, así como con el resto del mundo, y el giro que pueda dar. "Ese tema me da mucho miedo, porque creo que Trump funciona como 'el brazo de Putin'", afirma Brittany Hill, que arguye "Trump está poniendo más distancia entre los EEUU y la UE, lo que nos va a afectar más a nosotros que a la UE", para agregar que "Rusia y EEUU además tienen un acuerdo de comercio y de paz y, si se elimina, se creará más tensión".

Hill se considera optimista y entiende esencial continuar con la lucha de resistencia frente a Trump, si bien cree que "si él consigue cambiar algunas de sus políticas, irá a peor, y si consigue echar a los inmigrantes del país, bajará la economía, porque vamos a perder trabajadores y consumidores", para apostillar que "lo que ha ayudado a superar la crisis en los Estados Unidos han sido las ayudas del Estado. Sin esas ayudas volveremos a peor".