Granada se alía con Valencia para entrar 'de verdad' en el Corredor

Bruselas, Madrid y ahora Valencia. El alcalde de Granada, Francisco Cuenca, continúa su 'gira' para dar a conocer el aislamiento ferroviario que sufre Granada desde hace más de 1.000 días y ayer se reunió con Ximo Puig, presidente de la Generalitat Valenciana y ponente en el comité de Regiones de la Unión Europea, uno de los máximos órganos que decide las líneas de inversión en infraestructura en el territorio europeo. Para el alcalde, la reunión es un paso más respecto a los diferentes encuentros que mantuvo el pasado mes de septiembre en la Comisión Europea ya que supone acceder a un "organismo superior" como es el Comité de Regiones de la Unión Europea, donde Puig lidera las peticiones de España y donde es ponente del dictamen de infraestructuras.

Tras el encuentro mantenido en el Palau de la Generalitat, Cuenca resaltó que Granada "debe situarse entre la ciudades prioritarias para recibir inversiones europeas en materia de infraestructuras". En este sentido, el alcalde insistió ante el representante europeo "en la lamentable situación de incomunicación ferroviaria que sufre Granada, para que esta realidad quede reflejada e incorporada en el documento que recoge las necesidades de los territorios españoles y que se traslada a Bruselas". "Le he insistido además que los máximos órganos europeos deben conocer de primera mano las necesidades de la capital, con la vista puesta no solo en nuestro presente, sino también en el futuro de nuestros hijos, por lo que también he reclamado la inclusión de Granada en el Corredor Mediterráneo, una prioridad irrenunciable para la que no hay excusas y que es vital para el desarrollo productivo y logístico de Granada", continuó el alcalde apenas dos semanas después de la visita de la Mesa del Ferrocarril al Congreso de los Diputados.

En este encuentro, los representantes políticos de la Comisión de Fomento -a excepción del PP- acordaron poner en marcha un frente común para la defensa de todas las demandas consensuadas dentro de la Mesa del Ferrocarril de Granada, entre las que se incluye la concreción del proyecto de soterramiento del AVE por La Chana, la variante de Loja y la conexión de Granada dentro del Corredor del Mediterráneo.

En este sentido, el primer edil señaló que "la salida natural de Andalucía hacia el levante es por Granada" y resaltó que "esta ciudad se merece como mínimo estar al mismo nivel que los corredores diseñado en otros puntos de España".

Para concluir, el alcalde se refirió al AVE propuesto desde Fomento para unir Granada y Almería y ha detallado que "desde el Gobierno de España lamentablemente quieren que nos conformemos con un apaño, mientras que Rajoy plantea para Galicia y País Vasco, prestaciones de alta velocidad reales". Por último, Cuenca insistió en que no dejará de acudir donde "haga falta, para defender, pedir y reivindicar lo que Granada se merece como parte del territorio Español, al igual que hacen otras comunidades".