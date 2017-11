Granada arranca otra semana sin rastro de precipitaciones

La semana no empieza con buenas noticias: no hay rastro de lluvias. Según la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), durante esta semana no se esperan nubes ni precipitaciones, por lo que se seguirá agravando la falta de agua.

Así, de lunes a viernes los cielos estarán despejados, con alguna nubosidad sin riesgo de lluvia al final de la semana. El sábado es por ahora el único día que podría registrar alguna probabilidad de precipitación, pero sin importancia todavía al ser de apenas el 20%, por lo que la lluvia parece que va a pasar de largo de nuevo por Granada durante esta semana de noviembre intensificando la calificación de meses secos desde hace ya más de un año. Y parece que las ansiadas lluvias se seguirán haciendo de rogar.

En cuanto a las temperaturas, para hoy se espera una máxima de 21 grados, dos menos que ayer; y una mínima de 4, tres menos que en la jornada del domingo. El martes se bajará en la capital a los 18 de máxima y 3 de mínima, siendo el día más frío previsto para esta semana. El miércoles remontarán algo hasta los 19 de máxima y 5 de mínima. Para jueves, viernes y sábado se anuncia la misma temperatura, fijada en los 20 grados de máxima y los 6 de mínima.

La previsión meteorológica no prevé por tanto tampoco nieve en estos días, sólo el sábado podría caer a partir de los 2.400 metros.