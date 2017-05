Granada, capital judicialPlomo en las alas desde el 'minuto uno'

"La capitalidad judicial de Granada es fruto de un pacto y así debe ser declarada por ley. Las salas desplazadas a Sevilla y Málaga afectarán de manera negativa a Granada". Tan rotunda afirmación bien podría colarse en la portada de cualquier periódico de hoy, inmersa en el malestar que ha generado la pretendida dispersión de las nuevas secciones de lo Penal. Pero tiene más de 28 años y fue pronunciada incluso antes de que se constituyese formalmente el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA). El 'Alto Tribunal' andaluz nacía en Granada, capital judicial de Andalucía, corolario de un acuerdo para la redacción del primer Estatuto de Autonomía, en 1981, que se plasmaba ahora en la Ley de Demarcación y Planta Judicial, promulgada -atención a la fecha-, el ¡28 de diciembre! de 1988.

El día de los Santos Inocentes, así, trajo para Granada una amarga inocentada, porque en el debate de la Ley en el Senado se introdujeron enmiendas que 'colaron' dos salas 'desplazadas' de lo Contencioso-Administrativo para Sevilla y una para Málaga. Plomo en las alas para la capitalidad judicial y el 'nasciturus' TSJA y su inmensa paradoja: Granada mermaba en salas y magistrados en cuanto al número que había mantenido mientras mantuvo la sede de la Audiencia Territorial en tanto que Sevilla (la otra sede hasta entonces) las aumentaba en aras "a su pasado judicial" como justificante -una invocación a la historia que en 35 años de autonomía efectiva no se ha tenido en cuenta con Granada- y Málaga ganaba la 'pedrea' debido "al gran volumen de casos que genera".

Ningún representante político de la provincia, a excepción de Andrés Ollero, levantó la voz

Para la protesta que está surgiendo en estos días previos a la decisión del Consejo General de Poder Judicial -que debe ratificar o no la votación de la Sala de Gobierno del TSJA del pasado 25 de abril-, el malestar de aquellos días pasó bastante más desapercibido que ahora: Granada 2000, un periódico de la época, y el Colegio de Procuradores llevaron la voz cantante y a su entonces presidente, José Sánchez León-Herrera, corresponde la frase que abre este artículo. También se pronunció en contra el Colegio de Abogados que en junta general expresó su denuncia por "la marginación y el olvido" y Antonio Tastet, un reputado jurista especializado en Derecho Administrativo, se dejó oír: "Es un revés al prestigio, honor y dignidad histórica de Granada en materia de Justicia desde el siglo XVI". Pero fueron los procuradores los más activos en la protesta. En una asamblea, ya el 21 de enero de 1989, plantearon impugnar la Ley de Demarcación y Planta -era tan novedosa la denominación que durante mucho tiempo incluso en periódicos la llamaron 'de Plantas', pese a que no detallaba el tipo de macetas que deben decorar los juzgados-, una idea que cazó al vuelo Manuel Fraga, el entonces presidente de Alianza Popular (todavía no había evolucionado a PP), que por aquellos días pasó por Granada y ofreció sus diputados y senadores por si se interponía recurso de inconstitucionalidad.

Aunque la oferta de Fraga no pasó de guiño localista, en honor a la verdad el único diputado que en aquellos días levantó la voz fue Andrés Ollero, de AP, que invocó un argumento ahora muy repetido: ni el Tribunal Supremo ni el Constitucional tienen -ni han tenido después- salas desplazadas en otras capitales. Pero una información de Ideal en aquella semana es demoledora: ningún senador granadino ni andaluz se opuso con su voto o su voz a la cesión de competencias a Sevilla y Málaga. La información, además, apunta a Antonio Jiménez Blanco, un significado dirigente político granadino de la oposición moderada al franquismo que alcanzó un gran protagonismo en la UCD y que en 1989, senador en las filas del CDS por la provincia de Málaga, fue el que introdujo la enmienda que se llevó para la Costa del Sol una de las salas desplazadas.

A tenor del resultado, el poderoso 'lobby' socialista de Sevilla y Málaga en un PSOE entonces omnipotente -incluido el 'sistema de cuotas' ya imperante en el CGPJ- impidió a los representantes granadinos del 'puño y la rosa' plantear las tesis que sí trató de elevar el Colegio de Procuradores en su lamento por "la pasividad de muchos de los obligados a defender Granada": un recurso de inconstitucionalidad por entender que la dispersión de salas del TSJA suponía "una injerencia en las competencias de la comunidad autónoma". Un argumento ahora también invocado en este 2017. Y entonces como ahora también se invocó la "excepcionalidad" de una dispersión que no se ha aplicado en ninguna otra región, pero los propios procuradores eran conscientes, en su "repulsa" por el "agravio", de que poco efecto podía tener un recurso apenas esbozado cuando la Ley, para el día en que el Colegio convoca su asamblea, ha entrado en vigor la víspera, 20 de enero de 1989, y se anuncia la constitución del TSJA para el 20 de abril, aunque finalmente se constituyó de manera formal el 23 de mayo.

El entonces presidente de la Audiencia Territorial, Rafael Caballero Bonald, consultado por Granada 2000, ya auguró el corto recorrido y la "escasa solidez jurídica" de un recurso que no se llegó a plantear, aunque advertía el "deterioro económico" que para la economía de Granada y los operadores judiciales supondría la dispersión. A Caballero Bonald, 'presidente in pectore' del naciente TSJA lo dejaron fuera de la presidencia en el juego de equilibrios en el seno del CGPJ y su primer titular fue Andrés Márquez Aranda, que no llegó a completar dos años en el despacho noble del caserón de Plaza Nueva. Para entonces, ya se había impuesto la 'doctrina L'Oreal' invocada desde Sevilla: 'porque yo lo valgo', seguida del axioma localista imperante en Málaga, seguidista en la reclamación de todo cuanto tenga la capital administrativa de Andalucía… siempre en detrimento de la historia y el peso de Granada.