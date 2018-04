Granada crea un Comité de la República Catalana

Los Comités en Defensa de la República (CDR) que han surgido de la llama independentista en los últimos meses para implantar estrategias de desobediencia civil ya tienen sucursales por otros puntos de España. Y Granada no ha querido ser menos. A través de una cuenta de la red social Twitter, el comité granadino inició su actividad a principios de abril con un mensaje en el que se manifestaba que "desde Granada, Andalucía, queremos solidarizarnos y aprender con la experiencia de autoorganización desde abajo. Seremos altavoz y apoyo de los mismos y lucharemos contra su criminalización".

El Comité en Defensa de la República de Granada, que ya está a punto de superar la barrera de los 2.000 seguidores en las redes sociales, nace para insuflar aliento desde el Sur a la causa catalana como ya lo hacen otros CDR en Córdoba y Sevilla. Para ello, van intercalando mensajes de apoyo al independentismo y críticos contra el Gobierno, a la vez que van cubriendo temas de actualidad relativos a grupos de extrema izquierda granadinos.

El Sindicato Andaluz de los Trabajadores es el paraguas bajo el que se alinean estos movimientos que, por el momento, no van más allá de la experiencia online. Pero, no deja de llamar la atención que una causa tan particular y localista como la catalana haya arraigado en regiones donde el cajón de los problemas está rebosante.