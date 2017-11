Granada creará un observatorio para denunciar delitos de odio

El Ayuntamiento de Granada ha invitado a la comunidad musulmana a mantener un encuentro para escuchar sus peticiones y resolver las posibles dudas que pueda entrañar el uso del burkini en las piscinas municipales. La concejal de Derechos Sociales, Jemi Sánchez, anunció ayer su intención de celebrar este encuentro tras conocer la denuncia de la Asociación de Derechos Humanos del pasado domingo por la expulsión de dos mujeres de la piscina de la instalación municipal Antonio Prieto por presuntamente vestir burkini, prenda que sí está autorizada para el baño por el Ayuntamiento en todas sus instalaciones.

La empresa que gestiona el pabellón deportivo asegura que las dos mujeres llevaban otro tipo de prendas que no estarían permitidas para el baño. De hecho, aseguran que disponen de imágenes que así lo acreditan. En este sentido, la concejal de Derechos Sociales, detalló ayer que continúan a la espera de recibir el informe definitivo para esclarecer esta polémica que estalló el pasado domingo en las redes sociales tras la denuncia la Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía (APDHA). "Exigimos un posicionamiento oficial del Ayuntamiento ante esta situación. También "una disculpa de Inacua, empresa encargada de la gestión de la piscina, a las usuarias expulsadas del recinto y que se garantice por parte del Ayuntamiento "que ningún otro episodio discriminatorio volverá a ocurrir en piscinas municipales", exigieron desde la APHD.

Según detalló la edil el área está a la espera de recibir un informe de parte de los administradores de la instalación para esclarecer los hechos. En este sentido lamentó que por el momento no se han podido poner en contacto con las afectadas lo que facilitaría sin duda la investigación.

El Ayuntamiento autorizó el uso del burkini el pasado año. Fue a raíz de otra polémica similar en otro centro deportivo privado situado en el barrio de La Chana. "En ese momento remitimos una circular a todas las instalaciones municipales para recordar que el burkini está permitido", detalló la concejal quien añadió que, por el contrario, no está permitido el acceso a la piscina con otras prendas que puedan ser peligrosas al entrar en contacto con la depuradora como vestidos o pañuelos.

"No se permiten otras vestimentas que perjudiquen o pongan en riesgo la salud de los usuarios" explicó la edil quien aseguró que "trabajamos por aclarar los hechos y para que no quepa la menor duda de que no se admiten actitudes que puedan generar odio en esta ciudad". En este sentido, pidió a los granadinos que nunca duden en denunciar cuanto antes cualquier tipo de actitud xenófoba, racistas o discriminatoria y anunció la inminente creación de un Observatorio municipal específico para luchar contra los delitos de odio.