Granada exige una decisión "firme y definitiva" sobre el futuro del TSJA

Las palabras del presidente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), Carlos Lesmes, han calmado los ánimos, pero lo cierto es que la opción de desplazar las nuevas secciones penales del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) a Málaga y Sevilla sigue encima de la mesa. Sin fecha, sin prisas y a la espera de ver cómo evoluciona la resolución de los recursos que se presenten a esta segunda instancia penal, pero al fina y al cabo sin que haya sido rechazada por completo por el poder judicial.

De ahí que desde el mismo miércoles las instituciones, partidos y colectivos granadinos hayan hecho hincapié en la necesidad de conseguir un pronunciamiento "firme y definitivo" que aleje la amenaza de la dispersión del alto tribunal andaluz. El alcalde, Paco Cuenca, ya aseguró tras el encuentro con Lesmes que Granada debía permanecer "vigilante" para garantizar que las secciones se pongan en funcionamiento en la ciudad, y ayer el presidente de la Diputación, José Entrena, confirmó que es necesario "seguir muy atentos, unidos y manteniendo una posición firme para evitar que una medida de estas características pueda dañar los intereses de Granada y los granadinos". Entrena confió en que la decisión del CGPJ "tenga carácter definitivo", y alabó la capacidad de movilización que han demostrado "todos los sectores de la sociedad granadina".

El PSOE, por su parte, también confió en que la postura inicial del CGPJ de no trasladar de momento a otras ciudades las secciones penales "sea firme", apuntando que mientras esta intención no sea una realidad no se puede bajar la guardia. "Las nuevas secciones tienen que estar en Granada porque el TSJA debe permanecer aquí, una cuestión que recoge el Estatuto andaluz y que el Parlamento aprobó hace 35 años". La secretaria general de los socialistas, Teresa Jiménez, recordó que el PSOE ha llevado iniciativas al Parlamento Andaluz y al Congreso de los Diputados para dejar claro que no va a admitir "traslado alguno".

En el PP de Granada se felicitaron por la decisión del CGPJ, y recordaron que la postura del partido siempre ha sido "clara e inequívoca" sobre el desplazamiento de secciones. El presidente de los populares granadinos, Sebastián Pérez, apuntó que la decisión "no estaría objetivamente justificada", y recordó que tanto Lesmes como el ministro de Justicia, Rafael Catalá, ya afirmaron "de manera muy rotunda" que Granada es la capital judicial de Andalucía, un "hecho incuestionable" que no debía haber sido objeto de debate.

En la necesidad de seguir vigilantes incidirán hoy los miembros de la plataforma Juntos por Granada, que han convocado una rueda de prensa para recordar que el Consejo General del Poder Judicial aún no ha descartado de forma definitiva el traslado de las secciones.