Granada destierra los complejos y se propone "conquistar" el mundo

Mirarse el ombligo no es un ejercicio que lleve muy lejos a un empresario o a una economía. Dejarse vencer por los complejos, tampoco. Granada, con todos sus problemas y su aislamiento, es una marca conocida fuera de sus fronteras, capaz de abrir puertas a quienes actúan como sus embajadores. Así que ahora lo que toca es "conquistar" el mundo. Con este leitmotiv por bandera, la Cámara de Comercio organizó ayer el primer Foro Internacional de Granada, un encuentro que durante dos jornadas sentará las bases del nuevo ecosistema exportador que debe construir la provincia y su tejido empresarial.

La Cámara no quiere quedarse corta. Las jornadas forman parte del Plan Estratégico Internacional de Granada, un proyecto que tiene como objetivo triplicar las exportaciones en los próximos seis años y despertar a la provincia del 'letargo' internacional en el que ha estado sumida durante demasiado tiempo. Como primera iniciativa visible, la institución ha diseñado un foro al más puro estilo 'networking', con expertos y profesionales capaces de despejar dudas, disipar miedos y ofrecer una visión realista sobre la aventura de la internacionalización.

Pese a la inestabilidad, la Unión Europea no es un mercado saturado y sigue ofreciendo oportunidadesLa innovación es clave y capaz de compensar el tamaño de las empresas a la hora de exportar

El pistoletazo de salida del Foro Internacional cumplió ayer las altas expectativas generadas por sus ponentes: Josep Borrell, expresidente del Parlamento Europeo y exministro; y Bisila Bokoko, exdirectora ejecutiva de la Cámara de Comercio España-Nueva York hasta 2012 y CEO de la consultora BBes Internacional.

Tras la apertura institucional del evento, al que no faltó ningún responsable político y que consiguió ser trendingtopic en Twitter con los hashtag #GranadaGusta y #ConquistemosElMundo, llegó el plato fuerte de la jornada, la mesa redonda en la que participaron los dos ponentes invitados y el presidente de la Cámara de Comercio, Gerardo Cuerva. Con esa visión panorámica del mundo que sus cargos y trayectoria profesional le han otorgado, tanto Bokoko como Borrell analizaron las oportunidades que aún hoy, en un contexto que tiende a la "desglobalización", ofrece la aventura exterior.

"Nos tenemos que reinventar, hacer cambios más rápido", indicó la expresidenta de la Cámara de Comercio España-Nueva York, admitiendo que las reglas del juego se han transformado debido a las políticas proteccionistas de mercados como Estados Unidos o China. "Lo nuevo ya no es lo que era", confirmó Borrell, asegurando que ahora la palabra globalización comienza a "sonar antigua" y deja paso a una tendencia política que mira dentro de las propias fronteras.

Y, sin embargo, sigue habiendo grandes oportunidades. No hay que ir muy lejos para encontrarlas. A pesar de los problemas políticos que viene sufriendo la Unión Europea desde hace años, con el Brexit a la cabeza, Borrell aseguró que Europa "no es un mercado saturado" ni para la marca España ni para la marca Granada, que además deben mirar a otros mercados. Cuerva y Bokoko señalaron que ahora hay que virar hacia Asia, que es donde señala la "brújula económica"; América Latina, donde España tiene la oportunidad de llenar el hueco dejado por la administración Trump; y África, que ya no es el "continente sin esperanza".

Bisila Bokoko apuntó precisamente que África, en plena ebullición tras el retorno de ciudadanos educados fuera del continente que están dando rienda suelta a su potencial emprendedor, está cambiando el paradigma de la internacionalización. "Ya no se va a ayudar a África, sino a trabajar con África. La mejor manera de abarcar el mercado es a través de inversiones mixtas, que están funcionando muy bien", explicó la consultora.

Conocer el mercado y ser capaces de buscar buenos compañeros de viaje son dos de las claves del éxito de la internacionalización. "Antes de hacer un viaje geográfico hay que hacer un viaje interior, localizar el potencial y ver qué le falta a nuestra estructura", subrayó Cuerva. En esa línea, el expresidente del Parlamento Europeo aseguró que "para internacionalizar hay que ser fuertes, productivos y competitivos", y que el proceso "requiere capacidades que no están al alcance de todos", entre ellas una mayor tecnificación y profesionalización.

Borrell, que no dulcificó la experiencia exportadora, aseguró que el mercado internacional entraña "mayores riesgos" que el interno, y que las pequeñas empresas "tienen dificultades estructurales" para poder salir al exterior.

De la misma manera, Bisila Bokoko apuntó que "no se puede ir a ciegas", ni recurrir a la internacionalización cuando la empresa se ha quedado "sin músculo" en su país de origen. Lo que hay que hacer, la fórmula del éxito, pasa por "encontrar el socio perfecto, buscar ayuda en el país de destino, generar confianza, conectar de forma emocional y no correr". La cultura del "pelotazo", continuó Bokoko, no tiene cabida en la internacionalización. "La constancia es muy importante. Hay que besar muchos sapos hasta encontrar un príncipe".

Aunque Borrell manifestó que exportar no es "cuestión de confianza", sino de capacidades, el presidente de la Cámara aseguró que Granada necesita crear "un ecosistema en el que sea natural exportar", impulsando el espíritu emprender. Eso sí, al igual que los dos ponentes invitados, Cuerva advirtió a los empresarios que acudieron al foro que no pueden "caer en el simplismo" y pensar en hacerse ricos en cuanto pongan el pie fuera de las fronteras españolas. "Es un proceso de inversión, hay que estar preparados". También recordó que, aunque el tamaño puede ser determinante, el éxito de la empresa no viene tan determinado por el volumen como por las "ideas". "Hay que ser innovador, hacer cosas que te diferencien del resto", coincidió Bokoko.

En la aventura de la internacionalización también juegan un papel importante las infraestructuras, de las que Granada adolece. "Cuando se habla de territorio, se habla de infraestructuras. Las empresas no están colgadas del vacío", admitió Borrell, que señaló que ahora el "cuello de botella" de las comunicaciones, antes situado en Despeñaperros, se ha trasladado al Mediterráneo. "Un de los grandes errores estratégicos ha sido no dar la prioridad suficiente al Corredor Mediterráneo". También, según el exministro, priorizar las infraestructuras físicas sobre la "capacitación humana". "En España tenemos mejores infraestructuras que en Alemania, con alguna excepción como Granada, pero no hemos invertido en formar nuestra fuerza de trabajo".