Granada, el destino turístico 'top' con menor rentabilidad hotelera

El 'trono' turístico está ocupado por seis capitales que superan con holgura el millón y medio de viajeros anuales: Madrid, Barcelona, Sevilla, Granada, Palma de Mallorca y Valencia. Estos puntos turísticos, cuya posición varía en un ranking nacional que también incluye municipios como Benidorm o San Bartolomé de Tirajana, tienen en común su poderosa atracción para los visitantes nacionales e internacionales, albergar algunos de los monumentos y centros culturales más visitados de España y ser un referente para la industria turística.

Pero también tienen grandes diferencia. Y no solo las que los convierten en destinos únicos, sino las que tienen que ver con la vertiente más terrenal del turismo: la rentabilidad. Porque Granada tiene la Alhambra y el Albaicín -a los que se suman la Sierra y la Costa, aunque no estén en la capital-, pero en términos económicos no es precisamente el destino que más sale a cuenta a los empresarios.

El último informe elaborado por Exceltur demuestra que Granada es la gran capital turística con menor rentabilidad hotelera. Los ingresos por habitación disponible (RevPAR) que ha registrado el destino en el periodo julio-octubre se han situado en 50,3 euros, una cifra que dista, y mucho, de la que obtienen las otras capitales que encabezan el ranking de visitas. Madrid, por ejemplo, registra una rentabilidad de 73,5 euros por habitación disponible; Barcelona eleva esta cifra hasta los 123,6 euros; Sevilla contabiliza un RevPar de 68,2 euros; Palma de Mallorca alcanza los 94,2 euros; y Valencia supera los 65,6 euros. Granada se sitúa en último lugar en esta lista particular, con sus 50,3 euros.

De hecho, la capital no solo sale perdiendo al comparar su rentabilidad hotelera con los otros grandes destinos nacionales. Según el informe de Exceltur, en España hay otros 19 destinos turísticos urbanos -la mayoría con menos volumen de viajeros y pernoctaciones que Granada- que se sitúan por delante de la capital en cuanto a ingresos. Es el caso, además de las ciudades anteriormente mencionadas, de San Sebastián (138,1 euros), Cádiz (104,6), Santander (88,3), Málaga (85,4), Alicante (79,7), Bilbao (77,0), Girona (67,4), Almería (66,5), Pamplona (64,1), Gijón (57,7), Santiago de Compostela (56,9), Tarragona (55,0), Las Palmas (54,9) y Santa Cruz de Tenerife (51). Granada se sitúa en el puesto número 20 del ranking, con un 5,3% menos de rentabilidad hotelera que la media nacional, situada en 53,1 euros de ingresos por habitación disponible.

A la vista de esta lista, en Andalucía solo hay dos destinos urbanos con una rentabilidad inferior a la de Granada: Córdoba, con una media de 46,1 euros de ingresos por habitación disponible, y Jaén, con apenas 34 euros.

Pese a no estar en la mejor posición, Granada está consiguiendo recuperar rentabilidad a marchas forzadas. El informe de Exceltur indica que la capital ha incrementado el RevPAR un 7,1% en el último año, y los estudios previos demuestran hasta qué punto ha cambiado el clima para los empresarios turísticos. Diciembre de 2016 se cerró con una rentabilidad media de 44,2 euros, lo que significa que desde entonces se ha recuperado un 13,8% de ingresos por habitación disponible. Todavía más notable es la diferencia que hay con el año 2013, cuando los hoteles de la capital registraron el mínimo de rentabilidad de la crisis: 34,5 euros por noche y habitación disponible, 15,8 menos que en la actualidad. Desde entonces, el destino ha sido capaz de recuperar la rentabilidad perdida durante la crisis y subir varios puntos más, ya que las cifras actuales son un 45,8% superiores a las de cuatro años. Es más, según los informes de Exceltur, que se remontan al año 2009, Granada se sitúa ahora en los máximos niveles de rentabilidad hotelera de toda la serie.