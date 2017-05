Granada diseña un plan internacional para triplicar las exportaciones en 6 años

Del furgón de cola solo se sale con ambición. Convertir a Granada en una provincia exportadora no es una tarea fácil, habida cuenta de que ocupa el último puesto del ranking regional, que apenas hay 200 empresas con un negocio estable en el extranjero y que el ratio exportador a duras penas llega al 0,4%. Puede que Granada sea internacional por su potencial turístico, pero está claro que con 1.074 millones de euros de exportaciones anuales, su tejido empresarial no lo es. Consciente de esta dura realidad, la Cámara de Comercio ha dedicado los dos últimos años a diseñar una hoja de ruta que revierta esta situación y consiga igualar la media de exportaciones de Andalucía. El Plan Estratégico Internacional de Granada, que no peca de 'miedoso', se ha marcado el objetivo de triplicar en seis años las exportaciones granadinas, añadiendo 2.100 millones de euros anuales al volumen de negocio que las empresas de la provincia mantienen con el extranjero. Con este crecimiento, Granada podría dejar atrás un ratio exportador raquítico que la deja muy mal posicionada: en España exportan tres de cada cien empresas; en Granada, apenas cuatro de cada mil.

"Ser la octava de ocho es un mal asunto. Sólo mejorando nuestra presencia internacional y sólo logrando que llegue inversión extranjera podremos crecer al nivel que Granada necesita en términos de empleo y de desarrollo", explicó ayer el presidente de la Cámara de Comercio de Granada, Gerardo Cuerva, que aseguró que velar por el incremento de las exportaciones y la internacionalización no es una opción, "sino una necesidad", puesto que "una economía que no es internacional no es una economía sana". Los esfuerzos por aumentar la presencia de las empresas granadinas en el extranjero no solo sería bueno para su cuenta de resultados, sino que tendrían un reflejo directo y muy beneficioso en la economía de toda la provincia: triplicar las exportaciones se traduciría en un aumento del 12% del Producto Interior Bruto (PIB).

La estrategia internacional de la Cámara, que nace con un presupuesto inicial de dos millones de euros anuales (de los que 200.000 serán aportados por la Diputación), se divide en seis planes operativos, todos ellos diseñados para "corregir el infradesarrollo exportador" de Granada. Así lo explicó ayer el responsable del Área Internacional de la Cámara de Comercio, Miguel Nevot, que glosó los seis planes operativos que permitirán a Granada dar el salto al extranjero: la creación de un Observatorio Internacional para radiografiar el potencial exportador de Granada; la puesta en marcha de una Escuela de Internacionalización que formará a más de un centenar de empresas al año; la implantación de una oficina técnica que asesorará y facilitará planes de internacionalización a las empresas granadinas; la promoción de acciones internacionales; la creación de una plataforma para la atracción de inversiones internacionales (www.investingranada.com); y la formación de 'consorcios' empresariales para contrarrestar el pequeño tamaño de las compañías de la provincia, que se encuentran con más dificultades a la hora de acceder a financiación y de poder asumir inversiones como las que precisa la salida al extranjero.

El presidente de la Cámara subrayó que los ejes de trabajo de esta acción estratégica serán "el conocimiento, la sensibilización, la formación, las ayudas y la atracción de la inversión extranjera". Especial hincapié hace la institución cameral en la concienciación y la formación de los empresarios, que tienen que ser conscientes de que "lo que hacen aquí bien podrían hacerlo igual en otra parte del mundo". La formación, la creación de una cultura exportadora en una provincia que se mira mucho el ombligo, es uno de los pilares en los que se desarrollará el trabajo de la Cámara, que tiene que acabar con la falta de vocación internacional del empresariado para asegurar el éxito de su iniciativa.

Aunque un plan como este no cierra la puerta a ningún sector, hay actividades sobra las que se hará especial hincapié. La agroindustria, que ya es el sector "puntero" en materia de exportaciones (un 80% de las empresas que exportan pertenecen al sector), centrará buena parte de los esfuerzos de la Cámara y las instituciones asociadas; al igual que el sector sanitario y biotecnológico -basado en esa "pieza fundamental" que el PTS-; el turismo y la cultura; el sector TIC; y las actividades relacionadas con la construcción sostenible, que debe ser "un pilar básico" de la economía granadina.

La Cámara, indicó Cuerva, quiere convertirse en "el punto de salida de cualquier proyecto internacional", pero no está sola en su ambicioso cometido. La Diputación, por ejemplo, colaborará financiando las distintas acciones del plan estratégico con 200.000 euros anuales, que reflejan su compromiso con un proyecto "potente" que genera mucha "ilusión". Así lo aseguró el presidente de la Diputación de Granada, José Entrena, que señaló que una de las grandes dificultades que distinguen a la provincia y la colocan en una situación tan precaria desde el punto de vista internacional es el "déficit industrial". Pese a todo, Entrena se mostró ayer confiado en las posibilidades de éxito de la provincia: "Vamos a triunfar, tenemos mucho que aportar para sacar a Granada de una situación que no le corresponde".

Por su parte, el alcalde de Granada, Paco Cuenca, fue rotundo al afirmar que el plan de trabajo que ha elaborado la Cámara es "imprescindible y necesario", al igual que la alianza entre empresas e instituciones en pro de la mejora económica y del empleo. "Es una magnífica oportunidad", indicó el alcalde, que vinculó la creación del plan internacional de la Cámara con la elaboración del nuevo documento estratégico de la ciudad por parte del Consejo Social. Además, Cuenca señaló que el Ayuntamiento se volcará con el proyecto de la Cámara poniendo encima de la mesa "herramientas de encuentro", fruto de las redes establecidas por el Consistorio a través de los encuentros con representantes institucionales de Argentina, Italia o Alemania.

Esa colaboración institucional se puso ayer de manifiesto en la presentación del plan estratégico. La Diputación y el Ayuntamiento no fueron los únicos que estuvieron presentes en el acto, sino que también acudieron a la presentación de esta estrategia internacional representantes de la Alianza XGR Internacional, de la que formarán parte casi medio centenar de miembros, entre ellos el Puerto, el aeropuerto, la CGE, el PTS, la Alhambra, el Parque de las Ciencias y las empresas internacionales de mayor relevancia y proyección de Granada.