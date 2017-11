Granada se libra del efecto del Brexit en la reducción de viajeros

Todos los destinos y profesionales asistentes a la World Travel Market de Londres, entre ellos Granada, están pendientes de saber cómo puede influir el Brexit en los movimientos del turismo emisor británico. El diputado de Turismo, Enrique Medina, consideró en la feria que "aparentemente, el mercado inglés todavía no se está resintiendo. A pesar de la significativa reducción del valor de la libra, el volumen de turistas que viajaron del Reino Unido a España en 2016 aumentó un 16%, frente a un crecimiento de turismo emisor británico global del 8%. Las estadísticas más recientes de 2017 muestran que el volumen de visitantes del Reino Unido a España está creciendo más rápido que los turistas llegados de otros destinos como Francia o Alemania".

Incluso con una devaluación de la libra esterlina respecto al euro de aproximadamente un 10%, España sigue siendo un destino económico. Además, otros factores como el buen tiempo durante todo el año y la excepcional conectividad no hacen sino aumentar su atractivo. El diputado se mostró confiado de cara al futuro: "Históricamente, España en general y Granada en particular siempre ha sido uno de los principales destinos para los turistas provenientes del Reino Unido; esto ya era así antes de que ninguno de los dos países formara parte de la UE y esperamos que lo siga siendo". Medina insistió en la importancia de estar presente en una feria como la WTM, que no solo muestra el pulso del mercado británico, sino del sector turístico.