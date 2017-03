Granada lidera la lucha contra el consumo de alcohol en menores

La provincia de Granada, señalada a nivel nacional por la existencia de un polémico botellódromo con barra libre para todas las edades, lidera hoy la lucha contra el consumo de alcohol. El senador socialista, José Martínez Olmos, presentó el 14 de diciembre una moción para promover una legislación sobre el consumo en menores. Sus palabras fueron escuchadas y contestadas. La ministra de Sanidad, Dolors Montserrat anunció en el Congreso, -en respuesta a esta interpelación su compromiso con un consumo "cero" que se materializará con la futura ley de prevención para frenar el consumo que se aborda en la Comisión Mixta para el Consumo de las Drogas.

"Los menores españoles ven el consumo de alcohol como una conducta menos peligrosa, accesible y normalizada", destacó en ese momento Montserrat quien avanzó que la ley no será de multas ni intervencionista en una entrevista recogida por Efe. Así, la ministra detalló que no será punitiva, aunque podrá contemplar sanciones para padres cuyos hijos sean pillados en repetidas ocasiones. En Granada la Policía Local, desde 2013, ya avisaba a los progenitores de menores infractores. Con esta propuesta se da un paso más para aquellos que, pese a las advertencias, no intenten corregir la conducta del joven.

Para el senador socialista, Martínez Olmos, hay que brindar celeridad al asunto. "Estamos en alerta desde hace tiempo. Cuando yo era secretario de Sanidad ya iniciamos un proyecto de ley porque los datos de consumo ya eran preocupantes, por aquel entonces, la edad de inicio, ya estaba en torno a los 12 años y hasta ahora, se ha agravado", detalla Martínez Olmos que ofrece información clara al respecto: "Alrededor de 5.000 jóvenes están siendo tratados por intoxicaciones etílicas en España. Solo en Granada, los hospitales atendieron a 185 adolescentes de entre 10 y 19 años en 2015". Ante esta situación el senador pide celeridad al Gobierno. La misma que solicitan el presidente de Proyecto Hombre, Manuel Mingorance, o el presidente de la Fundación Index y experto en botellón, Manuel Amezcua. "De nada servirá una nueva legislación si no cuenta con una dotación presupuestaria", anticipa Mingorance quien considera que sólo si se invierte en personal y técnicos se notarán los resultados. Así, el director de Proyecto Hombre apoya de forma rotunda los planes de prevención cuya eficacia está probada.

"Hay que reducir el consumo y más ahora que se conoce que el alcohol tiene un impacto sanitario que repercute en cánceres, enfermedades mentales...", añadió Mingorance que se mostró a favor de que el dinero recaudado por las sanciones impuestas tras la aprobación de la nueva legislación se destine a prevención.

Manuel Amezcua, aboga del mismo modo por la prevención como herramienta pero también por acabar con los mensajes contradictorios que se lanzan a los menores. "No podemos prohibirles que beban alcohol y colocarles en la puerta del instituto en las marquesinas una publicidad que los anima a tomar unas copas", destaca Amezcua haciendo alusión a un cartel concreto que ha decorado durante meses la parada de autobús de la puerta del IES Padre Suárez o el acceso a la estación de tren. Tanto Proyecto Hombre como la Fundación Index realizan multitud de programas de prevención para alejar a los jóvenes del alcohol.