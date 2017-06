Granada parece condenada a llorar

Lloró Boabdil, dice la leyenda; suspiró el moro cuando se perdió Granada. "Para los barcos de vela/ Sevilla tiene un camino;/ por el agua de Granada /solo reman los suspiros" (García Lorca). Granada es para Machado "agua oculta que llora" y la patrona de la ciudad es la lacrimosa Virgen de las Angustias. Quisiéramos ser optimistas aunque si miramos un poco atrás nos encontramos con todo esto.

En mayo de 1931 la Compañía de Ferrocarriles Andaluces anuncia que se van a suprimir el tren rápido de Madrid y el expreso de Sevilla. Ante esta determinación tan perjudicial para Granada, la Cámara de Comercio se dirigió por carta el ministro de Justicia, el 'granadino' (aunque nació en Ronda) Fernando de los Ríos, para evitar la supresión de ambos trenes. En estos términos lo recogía la prensa: "…Lo esperábamos… era ya mucho tiempo el que Granada venía gozando de esa mejora a la que por lo visto no tenía derecho. ¿Qué es eso de que Granada sea ciudad turística ni que cuente con monumentos únicos?... Nada señores, el turista que quiera conocer Granada que se someta a la organización de trenes que quiera la Compañía, y si no, que se vaya a Cuenca o Guadalajara; o tal vez sea mejor trasladar allí la Alhambra embalada en piezas… Nada hacen las entidades granadinas; solo la Cámara de Comercio y la Asociación de la Prensa… el resto de granadinos ve esa injusticia con asombrosa indiferencia… Salgamos ya del marasmo 'tradicional'; es hora de actividades y no de suicidas renunciaciones". Esto ocurría en Granada hace unos 90 años. Pero hay más.

La supresión de la Capitanía General sacó a la calle a más de 80.000 granadinos

Un acuerdo sobre determinadas reformas militares hace que en mayo de este mismo año de 1931 los cuarteles generales vayan a Málaga y Sevilla, en vez de a Granada, quedando aquí solo un regimiento de Infantería y otro de Artillería. Así se expresaba la prensa ante tamaña y nueva injusticia: "Este acuerdo improcedente nos produce verdadera sorpresa y dolor, pues se merma la importancia de Granada… Ya nos quitaron la Capitanía General y ahora, al establecer el cuartel general de Infantería en Málaga, la autoridad en Granada será un coronel, mientras en Málaga estará el General de Brigada... es una injusticia que esperamos se rectifique…". Con estas reformas Granada quedaba en un lugar inferior al que le corresponde y este sino parece perseguir a la ciudad hasta nuestros días. Pero es que además la cosa viene de más atrás todavía porque si nos vamos al siglo XIX pasó esto.

Aún no nos habíamos recuperado del trágico terremoto del 1884 (822 muertos), ni de la peste de cólera del 1885 (12.800 muertos), cuando a Granada llega la noticia del Ministerio de la Guerra de que se va a suprimir la Capitanía General, para pasarla a Córdoba. Ya antes se habían llevado el Centro Telegráfico, la Batería de Artillería, la Fábrica de Pólvoras, el Depósito de instrucción y doma... y para colmo tampoco se cumplieron las promesas anunciadas a bombo y platillo sobre la instalación de la Fábrica de Tabacos, una Escuela de Artes y Oficios, la terminación del Palacio de Carlos V...

Unos 40.000 granadinos se manifestaron ante tanta injusticia. Acudieron todos los gremios, corporaciones e instituciones presididas por el alcalde, desde el Paseo del Salón hasta el Ayuntamiento en uno de los actos "más grandiosos que recuerdan los anales de Granada". Pero la vida de la ciudad seguía año tras año. Siguen las fiestas, las corridas de toros y las verbenas populares; siguen los granadinos homenajeándose unos a otros, bailando sevillanas y festejando romerías. Pero sigue siendo nuestra patrona la Virgen de las Angustias y milagro sea que no tengamos que añadirle de compañera de fatigas a la Virgen de los Desamparados porque ya, como ella, estamos jorobados. (A esta virgen se le llama cariñosamente "La Jorobadita").