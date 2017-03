Granada prepara ya el terreno para afrontar una dura subida de impuestos

Marzo de 2017. Presupuesto prorrogado de 2015 y una economía municipal con un pie colgando en el precipicio. A este aciago contexto la capital sumó ayer los datos de la liquidación del presupuesto de 2016. Como todo mal estudiante, el Ayuntamiento de Granada soportó ayer el informe del interventor que volvió a enmendar la plana a la ciudad recordándole que "durante el ejercicio 2016 no se ha adoptado ninguna de las medidas citadas". Y conviene recordarlo porque la capital cerró el año 2016 con un remanente negativo de tesorería de 61,8 millones de euros, 20 millones más que en 2015. Esto significa que si el Ayuntamiento cobrara todo lo que le deben y pagara todo lo que debe, todavía le estarían faltando 60 millones para hacer frente a sus obligaciones.

La Ley de Haciendas Locales dice que, en caso de liquidación del presupuesto con remanente de tesorería negativo, el pleno deberá proceder en la primera sesión que celebren a la reducción de gastos del nuevo presupuesto por cuantía igual al déficit producido.

Como esta primera opción roza el prodigio, vayamos a la segunda medida: "Si la reducción de gastos no resultase posible, se podrá acudir al concierto de operación de crédito por su importe". Pero el Ayuntamiento de Granada no tiene capacidad para endeudarse más. Y la tercera: "De no adoptarse ninguna de las medidas previstas, el presupuesto del ejercicio siguiente habrá de aprobarse con un superávit inicial de cuantía no inferior al repetido déficit". Lo que significa que el presupuesto de 2017 parte de -60 millones.

Con estas obligaciones no es de extrañar que a 24 de marzo Granada siga sin presupuesto. Ayer, el concejal de Economía en el Ayuntamiento reconoció su incapacidad para cerrar un borrador de presupuesto que mal que bien, la semana pasada estaba casi cerrado y pero que continuamente se está viendo alterado por circunstancias a cual más adversa.

En primer lugar hay que incorporar más de tres millones de euros al presupuesto tras la última sentencia que da la razón a la empresa de transporte Rober, quien impugnó el presupuesto de 2015 por haber incluido una partida insuficiente para pagar el servicio en la ciudad. En segundo lugar hay que tener en cuenta que los presupuestos del Gobierno de España también están prorrogados, por lo que a día de hoy Granada no sabe qué cantidad recibirá de su participación en los tributos del Estado. En principio se esperaban entre 2 y 3 millones más que a día de hoy no se pueden incorporar al presupuesto. En tercer lugar el 3 de marzo el Ayuntamiento recibe una notificación del Ministerio advirtiéndole de que está en estudio la posibilidad de acogerse a un fondo de compensación que permitiría contar con tres años más para pagar las amortizaciones de los préstamos que el Ayuntamiento pidió en 2011. Pero este 'regalo' tiene una fuerte contraprestación: el Ayuntamiento debe desarrollar un plan de saneamiento que permita absorber en cinco años el remanente negativo de tesorería. Es decir, habría que cerrar el presupuesto de 5 años con un superávit de 13 millones.

Oliver cree que Granada no tiene opción, "es imprescindible aprobar este año un plan de saneamiento para los próximos cinco años", pero para ello es fundamental el compromiso de todos los grupos ya que deberá pasar por pleno. "Este plan exigirá debatir profundamente con el resto de grupos hasta qué punto sería asumible por dos corporaciones distintas". Un plan de estas características solo es posible con medidas "muy duras". Y aquí el concejal volvió a plantear el debate sobre hasta qué punto es "necesario e imprescindible" subir la presión fiscal en Granada. "Desde nuestro punto de vista cada vez se pone de manifiesto que es más necesario... el debate está en cuánto y para qué? y en dónde llevaremos a cabo los recortes para esos cinco años".