Granada reclama al Estado compensaciones por el aislamiento ferroviario

El éxito de la movilización convocada para recuperar las conexiones ferroviarias fue celebrado ayer por el alcalde de Granada, el presidente de la Confederación de Empresarios y el presidente de la Diputación de Granada, quienes aprovecharon distintos actos institucionales para exigir acortar los plazos de la reconexión de la provincia. Para los dirigentes no es de recibo que Granada siga perdiendo en competitividad respecto al resto de regiones andaluzas al haber quedado completamente aislada por tren durante dos años.

El alcalde de Granada, Paco Cuenca, fue el primero en reforzar su postura respecto a una movilización que duplicó el número de asistentes respecto a la anterior convocatoria. Cuenca, que no asistió a la manifestación, recordó que él no ha dejado de luchar a nivel institucional para conseguir las infraestructuras y destacó el trabajo que se viene realizando en la Mesa del Ferrocarril que hoy celebrará una nueva cita en busca del desbloqueo. El alcalde incidió que no ha dudado en tirar del carro situándose el primero en la defensa de las conexiones ferroviarias ante unas reivindicaciones que "escucho, atiendo y entiendo como justas para Granada". Así, dijo que su "papel es el trabajo institucional" y que trabaja por "unir a todas las instituciones y formaciones políticas en la defensa de Granada". Además Cuenca, que volvió a exigir al ministro de Fomento que convoque la mesa de seguimiento, felicitó a los manifestantes que participaron en un acto que demuestra que Granada, a su juicio, "ha despertado".

El presidente de la Confederación Granadina de Empresarios, Gerardo Cuerva, también valoró la movilización de la ciudadanía. Cuerva consideró que se trata de un toque de atención de los ciudadanos a los gobiernos. "Tienen que hacerse eco de aquello que dicen los ciudadanos", destacó Cuerva quien también pidió la celebración de la comisión para conocer en profundidad el avance de la llegada del AVE a la provincia.

En un desayuno informativo organizado por Europa Press, el presidente de la Diputación de Granada, José Entrena, sostuvo que la manifestación es una muestra más de que los granadinos "están despertando" y consideró que es momento de "una respuesta". Asimismo, Entrena exigió "compensaciones" al Gobierno central por el "daño objetivo" que esta situación está generando a la economía granadina y la generación de empleo.

Se refería Entrena a compensaciones "tangibles" en materia de inversiones, de campañas de promoción turística una vez esté "resuelta la desconexión ferroviaria y a medidas de futuro". Sobre esto último mencionó la candidatura para albergar el acelerador de partículas así como la idoneidad de que el AVE "no sólo llegue a Granada sino que siga a Almería y nos conecte con el Corredor Mediterráneo".

La diputada de Podemos Ana Terrón también tuvo palabras de felicitación a los colectivos que convocaron la manifestación la Marea Amarilla y Granada En Marcha. Terrón avanzó que su formación se reunirá con las plataformas para trabajar en una iniciativa desde la ciudadanía para exigir el fin del aislamiento y el soterramiento con la fuerza de la movilización.

En el mismo día, el ministro de Fomento, Íñigo de la Serna, insistió ayer en que las obras de las línea de alta velocidad Madrid-Granada estará concluidas e iniciarán el periodo de circulación de pruebas este año. De la Serna explicó en una entrevista concedida a RNE que la línea Madrid-Granada está condicionada por la dificultad "técnica y administrativa" del tramo Antequera-Granada y la variante de Loja. "Las cosas nos sitúan a final de año para la finalización de las obras y el inicio del periodo de circulación en pruebas", concluyó