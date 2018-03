Granada se rinde a las redes sociales

A los granadinos les apasionan las redes sociales. Así lo refleja el IV Estudio sobre los usuarios de Facebook, Twitter e Instagram que elaborado por The Social Media Family. El informe posiciona a la ciudad de la Alhambra como una de las que más usuarios registrados tiene en Facebook. Pero en Twitter e Instagram tampoco se queda atrás. También entra en el top ten nacional en relación al número de usuarios.

En concreto según este estudio la capital cuenta con 330.000 usuarios registrados en Facebook. Por delante, según este ranking elaborado sobre las 25 ciudades más pobladas y con mayor número de usuarios, se encuentran Madrid (3,1 millones), Barcelona (2,3), Sevilla (1,1), Valencia (980.000 usuarios), Málaga (620.000) y Zaragoza (380.000). No obstante el crecimiento respecto a años atrás no ha sido muy alto. El mismo informe elaborado en 2014 cifra los usuarios de Facebook en la capital en 320.000. No obstante, no deja de ser una cifra muy alta teniendo en cuenta que Granada cuenta con 234.758 habitantes.

Facebook tiene más de 320.000 perfiles de Granada en una ciudad de 234.758 habitantes

Según Teresa Cardenosa, ejecutiva de cuentas de The Social Media Family la razón de volumen de usuarios está motivada por la presencia de estudiantes universitarios pero además hay otros factores. "Granada ha vivido un crecimiento en cuanto a 'popularidad' se refiere. No solo como ciudad universitaria sino también a nivel turístico. La buena promoción que se está realizando en este sentido fomenta a que cada vez más haya más perfiles pertenecen a ciudadanos nacidos en Granada que se corresponden con personas que viven en Granada", explicó Cardenosa que agrega cómo, el hecho de ser una ciudad reconocida por los universitarios se refleja también en la alta presencia de usuarios jóvenes (con una edad comprendida entre los 18 y los 39 años)".

En Twitter la ciudad también cuenta con multitud de usuarios. En concreto 64.473. No obstante cabe destacar que no todos utilizan esta red social con frecuencia. De hecho de esos 64.000, activos sólo hay 17.661. Un fenómeno que está pasando en todo el mundo pues la red de microbloggin ha visto descender sus usuarios en los últimos años. Tanto es así que según los datos de The Social Media Family la red ha pasado de los 1,5 millones de usuarios activos en 2015 a los 1,08 en 2016. Pese al aparente declive Cardenosa explica que Twitter es usado por cientos de personas cada día para informarse por lo que, a su juicio permanencia por el momento no peligra. "Cada vez más acudimos a Twitter sobre todo a última hora usándola principalmente como red social de consulta o lectura de titulares, por lo que no creo vaya a desaparecer", detalla.

En Instagram de nuevo los granadinos están entre los primeros puestos del ranking respecto al número de usuarios. En los últimos años esta red social ha experimentado un crecimiento absoluto motivado, en parte, por las continuas actualizaciones y mejoras pero también por la aparición de influencers que marcan las tendencias y los mercados. Además y pese a que no permite enlazar a otras web en las imágenes y vídeos subidos, se ha convertido en una herramienta estrella para las empresas en su estrategia de marketing según la opinión de Cardenosa. "Instagram ha logrado crecer en cifras de usuarios y publicaciones de forma exponencial. El efecto 'moda' ha pasado pero los usuarios que se abrieron su perfil hace uno o dos años ya están fidelizados y continúan utilizándolo", destaca la ejecutiva de Cuentas de The Social Media Family, que de nuevo relaciona el éxito de esta red social en Granada con la presencia masiva de universitarios. "Además los continuos cambios en esta red social, como la incorporación de páginas de empresas, stories... hacen que no haya caído en la temible monotonía. Eso, sumado al hecho de que todos podamos ser fotógrafos gracias a los móviles mantiene su éxito", añade.