El Granada vence al Barcelona pero no despega

Curiosa crónica de la Granada de ayer. En 1968 hubo en Granada algunas alegrías, pero 50 años después no acabamos de despegar y, como tortugas o cangrejos, o vamos despacio o vamos "p´atrás". Hace 50 años, pasaron tantas cosas, como dice Pablo Alborán en su canción Quimera, que resulta difícil resumir aunque curioso recordar. A falta de pan vivíamos la Granada ilusionada con su equipo de fútbol en Primera División, cuando era presidido por Cándido Gómez Candi y entrenado por el mítico portero del Atlético de Madrid, Marcel Domingo. Precisamente jugando el Granada contra el Atlético de Madrid, un "accidental" puñetazo del árbitro Sánchez Ibáñez al internacional defensa granadino Barrachina, le ocasionó una herida en el labio; la protesta airada del jugador, el comentario "no me salgo, te voy a comer" y la amenaza de denunciarlo ante la Federación, determinó su expulsión. El Granada con diez jugadores perdió en el Manzanares (1-0).

Menos mal que a la semana siguiente dio la sorpresa venciendo en Los Cármenes al Barcelona (1-0), gol de Ferreira marcado al portero catalán Sadurní que dio la victoria al Granada e hizo perder la imbatibilidad al excelente guardametas; era el Granada de Tinas, Barrenechea, Martos, Santos, Ureña, Vicente… y los demás. El equipo acabó en la mitad de la tabla y todavía habrá quien recuerde los nombres de Ñito y Barrios que ese año fueron los mejores.

En 1968 se defendieron asuntos importantes como el aeropuerto o el pantano de Quéntar

En pleno mes de julio, tras larga caravana en el "600", unos andaban por Torrenueva, otros en Almuñecar y el resto entre las pozas del Genil y la piscina Miami, la prensa local nos traía la noticia; en el despacho del Presidente Candi estampaba su firma el delantero Enrique Porta, máximo goleador con el Huesca en donde marcó 34 goles. Porta costó 600.000 pesetas por tres temporadas y a pesar de sus tímidos inicios en el Granada, acabaría siendo el máximo goleador de la Primera División en la temporada 71-72, consiguiendo el Trofeo Pichichi. Porta y el grito de la afición "Portaaaa, Portaaaa", hicieron historia en Granada. Fueron Los años del Pichichi, con sus mitos, sus luces y sus sombras, tal como titularía su libro el periodista Ramón Ramos.

Pero había otra Granada porque deporte y cultura van de la mano. En 1968 pudimos contemplar la espléndida exposición sobre el pintor, escultor y arquitecto Alonso Cano y su escuela montada con lujo en el Hospital Real. Con la exposición culminaban los actos del III Centenario de la muerte del artista granadino (1967). El Centro Artístico, la Cátedra Manuel de Falla y Juventudes Musicales seguían con sus nutridos programas de conciertos, mientras el XVII Festival Internacional de Música y Danza traía al Generalife nada menos que a Margot Fonteyn y Rudolf Nureyer, y al Patio de los Arrayanes a Montserrat Caballé. A los amantes del teatro la Compañía Lope de Vega les ofreció El alcalde de Zalamea, de Calderón, y El Tragaluz, de Buero Vallejo. Sonaban entonces los nombres de nuestros mejores directores y críticos musicales: Julio Marabotto, Francisco Higuero, Dámaso García, J.J. Ruiz Molinero, José A. Lacárcel; se empezaba a hablar de la construcción del Auditorio Manuel de Falla, pero hubo que esperar diez años. ¿Para qué precipitarse?

Además, 1968 fue un año de buenas intenciones que parecían querer despegar a Granada de su secular retraso. En un Consejo de Ministros se defendieron asuntos tan importantes para Granada como el aeropuerto internacional, el pantano de Quéntar, la Escuela de Arquitectura Técnica, la Sección de Biológicas para la Facultad de Ciencias y se inauguraba la rama de Maestría en la Escuela de Hostelería. Pero, estamos en Granada y no hay prisa, y, aunque algo caminamos, se va des-pa-ci-to, pasito a pasito, porque si nos ponen un tren y nos da por correr igual nos despeñamos.